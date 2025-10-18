¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡¢¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤»îÎý¡×¡¡¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡¡11·î7Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤è¤ê¡¢¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤Î¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ö¶²¤í¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¡×
¡¡1987Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè1ºîÌÜ¤«¤é¡¢¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーºîÉÊ¤â´Þ¤áÁ´7ºîÉÊ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥«¥ë¥ÈÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥·¥êー¥º¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ù¡£¹âÅÙ¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿Éð´ï¤ò»ý¤Ä±§Ãè¤ÇºÇ¤â´í¸±¤ÊÀï»Î¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤È¿ÍÎà¤Î¹¶ËÉ¤òÉÁ¤¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¥·¥êー¥º¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤òÅ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë»î¤ß¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¥·¥êー¥ºÁ°ºî¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥¶¡¦¥×¥ì¥¤¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢Âè75²ó¥¨¥ßー¾Þ´ÆÆÄ¾Þ¤ÈµÓËÜ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¡¦¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ðー¥°¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¼ã¤¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡¦¥Ç¥¯¤¬¡ÈºÇ°¤ÎÃÏ¡É¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¤Ç½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢²¼È¾¿È¤ò¼º¤Ã¤¿Ææ¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¾¯½÷¡¦¥Æ¥£¥¢¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡Ù¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¤Ê¤É¡¢»ÒÌò»þÂå¤«¤é¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡£27ºÐ¤Ë¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ25Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤â±éµ»Åª¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿·¤·¤¤»îÎý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÛµ¤¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¥Æ¥£¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Î¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ðー¥°¤Ï¡ÖÈà½÷¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¡ÊÌ¥ÎÏ¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¯¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏËÜÅö¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¯¤Ë¥Æ¥£¥¢¤¬»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë»Ñ¤ä¡¢¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´õË¾¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Æ¥£¥¢¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë