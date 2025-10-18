ÀöÂõ¤¬¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡ª ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î°Â¿´¥Ñ¥Ã¥¯¤¬¿Ê²½
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¤Ï9·î30Æü¤«¤é¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¡ÖLX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊHPU¡Ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°°Â¿´¥Ñ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÆÈ¼«¸¦½¤¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿Ç§Äêµ»½Ñ°÷¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼Âð¤òË¬Ìä¤·¤Æ¡¢ÀìÍÑ´ï¶ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆHPU¤ª¤è¤Ó´¥Áç·ÐÏ©¤ò°ÂÁ´¤«¤ÄÃúÇ«¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×´¥Áç¤òÄ¹¤¯°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¯Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖLX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òËÜÂÎ¾åÉô¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¹½Â¤¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÂÎ¤Î°ÜÆ°¤äÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÊ¬²òºî¶È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢1»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤òÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ2024Ç¯12·î¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é¤Ï»Ü½Ñ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ê¤É¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ê¤É¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¼Ô¤Î96¡ó¤¬¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö´¥Áç»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢½¤¤¤¬¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¥Áçµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬À¶ÁÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡×¡Ê29¡ó¡Ë¡¢¡Ö±äÄ¹ÊÝ¾Ú¡×¡Ê11¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢°Â¿´´¶¤È¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡ÖLX¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ2024Ç¯12·î¤«¤é¡Ö´¥Áç°Â¿´¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢HPU¤Î¥Û¥³¥ê¤Î¤Ä¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤ò4ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ø·î¤Ë2²óÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Æ±¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¼êÆþ¤ì¤ÎÉ¬Í×À¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ËþÂÅÙ96¡ó
