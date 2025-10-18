¡Ö¸À¤Ã¤¿¸À¤ï¤Ê¤¤ÏÀÁè¡×½ª¤ï¤ë¡£iPhone¤ÎÄÌÏÃÏ¿²»¤Ï¤³¤¦»È¤¤¤Þ¤¹
2024Ç¯11·î8Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¡ª
iOS18.1¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»À¼ÄÌÏÃ¡ÊÅÅÏÃ¡¦FaceTimeÄÌÏÃ¤âOK¡£LINE¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÏNG¤Ç¤·¤¿¡Ë¤òÏ¿²»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤È¤Î²ñÏÃ¤òÏ¿²»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊóÅÁÃ£¥ß¥¹ËÉ¤²¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤ä¤·¤¤ÅÅÏÃ¤òÏ¿²»¤·¤Æ¾Úµò¤ò»Ä¤·¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤êÊý¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
iPhone¤Ç¤ÎÄÌÏÃ¤ÎÏ¿²»ÊýË¡
¡ÄÌÏÃ²èÌÌ¤Îº¸¾å¡¢Ï¿²»¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×
¢¡Ê½é²ó»þ¤Î¤ß¡Ë¡ÖÂ³¤±¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
£¡Ö¤³¤ÎÄÌÏÃ¤ÏÏ¿²»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²»À¼¤¬Î®¤ì¤¿¸å¡¢Ï¿²»³«»Ï
ÊýË¡¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢ÄÌÏÃ²èÌÌ¤ÇÏ¿²»¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎºÝ¡¢Ï¿²»¤Î³«»Ï¤¬Áê¼ê¤Ë¤âÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥Ã¥½¥êÏ¿²»¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬AppleÅªÇÛÎ¸¡£Áê¼ê¤Ë¤Ï»öÁ°¤ËÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï¿²»¤·¤¿ÄÌÏÃ¤òÊ¹¤ÊÖ¤¹¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥â¡×¥¢¥×¥ê¤«¤é¡£¡Ö¢þ¢þ¤µ¤ó¤È¤ÎÄÌÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Ð²»À¼¥á¥â¤òºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¤³¤Á¤é¤òÊ¹¤ÊÖ¤»¤ÐOK¡¢°Â¿´¥Ã¡ª
¤³¤ÎÄÌÏÃÏ¿²»¡¢¸½¾õ¤Ï²»À¼¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤¬Apple Intelligenceµ¡Ç½¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤¼ÂÁõ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÄÌÏÃÏ¿²»¡×¢ª¡ÖAI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°Ê¸»úµ¯¤³¤·¡×¢ª¡ÖAI¤Ç¼«Æ°Í×Ìó¡×¤Þ¤ÇAI¤Ç¼«Æ°²½¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ê¡£
¤³¤ì¡¢¸À¤¦¸À¤ï¤Ê¤¤ÏÀÁè¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÉÈÈ¤Î¤¿¤á¤ÎÏ¿²»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢°ÆÆâ¡¢È¯Ãí¡¢ÁêÃÌ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡£·ë¹½Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ÅÅÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¥á¥â¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤È¤ÇÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
Source: Apple