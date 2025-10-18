ÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Î¡ÖÀ±É¾²Á¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüÂæ¤Î°ã¤¤¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯10·î16Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Ãæ»þ¿·Ê¹ÌÖ¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤Î¡ÖÀ±É¾²Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Ç¤Ï´ð½à¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Õ¸«¤¬ÂæÏÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï³°¿©¤ÎºÝ¡¢¤Þ¤ºGoogle¤ÇÅ¹¤ÎÉ¾²Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¸µAKB48¤Î°¤Éô¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖÀ±É¾²Á¡×´ð½à¤¬ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Ç°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò²òÀâ¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÎºÎÅÀÊý¼°¤ÏÀÜµÒ¤ä´Ä¶¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ì¤Ð5ÅÀËþÅÀ¤«¤éÀ±¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸ºÅÀÊý¼°¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Þ¤ÄÀ±¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Å¹¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï»°¤ÄÀ±¤¬¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡×´ð½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ì£¤¬ÎÉ¤¯¡¢²Á³Ê¤äÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤±¤ì¤Ð²ÃÅÀÅª¤Ë»Í¤ÄÀ±¡¢¸Þ¤ÄÀ±¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡Ö¸Þ¤ÄÀ±¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÇÀ±¤¬Â¿¤¤Å¹¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¤È¤âÃÇ¸À¤·¤¿¡×¤Èµ»ö¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤è¤¦¤À¡£µ»ö¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï»°¤ÄÀ±¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÃæ´Ö¤«¤é²ÃÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¹çÍýÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÉ¾²Á¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï5ÅÀËþÅÀÃæ3¡¥6ÅÀ°Ê¾å¤¬¡ÖÎÉÅ¹¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑ¤ÎÀ±É¾²Á´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂæÏÑ¤Ï¸Þ¤ÄÀ±¤È°ì¤ÄÀ±¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö5ÅÀËþÅÀ¤ÎÅ¹¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤°ìÉÊ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¡Ø¤ª¤Þ¤±¡ÙÉÕ¤¡×¡Ö4¡¥5¡Á4¡¥7¤¯¤é¤¤¤¬ËÜÅö¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¡ÖÀ±Àö¤¤¡×¡Ê°Õ¿ÞÅª¤Ë¹âÉ¾²Á¤ò¤Ä¤±¤ë¹Ô°Ù¡Ë¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤ËÍ¾¤ê¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈéÆù¸ò¤¸¤ê¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤âÊ£¿ô¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬Ä¹¤¤¤È¿®ÍêÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Î°ìÃÊÍî¤Ç¡Ø²ø¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÏÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë