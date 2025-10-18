鳥飼樹（草磲剛）『終幕のロンド』第2話で自身の過去と真琴（中村ゆり）の将来を重ねる

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）が主演を務めるドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』の第2話が、10月20日22時より放送される。

■残される家族のことまで心配する樹（草なぎ剛）

本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手ひとつで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、様々な事情を抱えた家族に寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。

◎第2話あらすじ

次回作の執筆で使う画集『ギリアスの実』を取り戻そうと『Heaven’s messenger』を訪れた真琴（中村ゆり）は、突然、目の前で涙を流し始めた樹（草なぎ剛）を不審に思い、母・こはる（風吹ジュン）が悪徳遺品整理業者にだまされているのではないかと疑いを抱く。しかし、そんな娘の心配をよそに、こはるは樹に全幅の信頼を置いていて、樹が再びこはるのアパートを訪れる日、ふたりは公園で一緒にお昼ご飯を食べることに。

陽だまりに包まれたベンチでこはるの作ったおにぎりを食べた樹は、妻に先立たれ、悲しみのどん底にいた過去の自分と、近い将来、母親を失って悲しみに暮れるであろう真琴の姿が重なってしまうと話す。死にゆく自分のことだけでなく、残される家族のことまで心配する樹の優しさに触れたこはるは、真琴と画集にまつわる思い出を語り始める。

一方、海斗（塩野瑛久）、ゆずは（八木莉可子）、碧（小澤竜心）の3人は、木村遼太（西垣匠）から、亡くなった父親の遺品の中から700万円を見つけてほしいと依頼される。聞けば、海外にバレエ留学する妹・里菜（山下愛織）のために父親が残したお金だという。留学費用の支払期限が2日後とあって、一同は急ピッチで作業を進めるが、それを見守る里菜の態度は徐々に攻撃的になり…。

ドラマ『終幕のロンド』は、10月20日22時より放送。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』

10/20（月）22:00～ ※第2話

毎週月曜22:00～

出演：草なぎ剛 中村ゆり

八木莉可子 塩野瑛久 長井短 小澤竜心 石山順征 永瀬矢紘 ／

要潤 国仲涼子 古川雄大 月城かなと ／ 大島蓉子 小柳ルミ子 村上弘明

中村雅俊 風吹ジュン

脚本：高橋美幸

主題歌：千葉雄喜「幸せってなに？」

制作著作：カンテレ

■関連リンク

『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』番組サイト

https://www.ktv.jp/shumaku-rondo/