¡ÚMLB¡Û¥Þ¥ê¥Êー¥º²¦¼ê¤Ç¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º³³¤Ã¤×¤Á¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¡È¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÂÐÀïÁê¼ê¡É¤Ç¹¥ÁêÀ¤Ê¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
¥¢¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏT-¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë6－2¤Ç¾¡Íø¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î8²óÎ¢¤Ë¡¢¥«¥ë¡¦¥íー¥êーÊá¼ê¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤È¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤ÇµÕÅ¾¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡2ÇÔ¤È¤·¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¿Ê½Ð¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¥Ê¡¦¥êー¥°¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥Ö¥ë¥ïー¥º¤ò4Ï¢¾¡¤Ç¥¹¥¤ー¥×¡£°ìÂÁá¤¯¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£À¤³¦°ì¤ò¤«¤±¤¿Ç®Àï¤Î¤æ¤¯¤¨¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø²¦¼ê
¼çË¤¥íー¥êー¤È¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø
¥Þ¥ê¥Êー¥º¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¸å¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¤ÆÂè5Àï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2²óÎ¢¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥óÉÔ¿¶¤ËÓÃ¤°¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬ÀèÀ©¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ä¤È¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²óÎ¢¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥íー¥êー¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥ß¥éーÅê¼ê¤¬4²ó0¡¿3¤ò1¼ºÅÀ¡£ÆÀÅÀ·÷¤ËÅÙ¡¹Áö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ÎÃæ¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£3ÈÖ¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸Î¾ã¤·¤¿º£µ¨15¾¡¤ÎÀ¸¤¨È´¤±¦ÏÓ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦ーÅê¼ê¤òÅêÆþ¡£½ªÈ×¤ÎµÕÅ¾·à¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥ºÂè5Àï¤Ë6－2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Ï¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ3¾¡2ÇÔ¤Ç²¦¼ê¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¿Ê½Ð¤Ø°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¢£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ÊÁê¼ê¤Ï¡Ä¡Ä
2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥Êー¥º¤«¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤«――¡£Ä¾¶á2Ç¯´Ö¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¥Þ¥ê¥Êー¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ6¾¡0ÇÔ¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Ï4¾¡2ÇÔ¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¼çÎÏÂÇ¼Ô¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥ºÂè4Àï¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥Êー¥º¤ÎËÜµòÃÏT-¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñー¥¯¤òÂç¤Î¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢8Ç¯´Ö¤Ç33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.197¡Ê122ÂÇ¿ô24°ÂÂÇ¡Ë¡¿7ËÜÎÝÂÇ¡¿OPS.701¤ÈÁ´¤¯¿¶¤ë¤ï¤º¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥¸¥ãー¥º¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï16»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.288¡Ê59ÂÇ¿ô17°ÂÂÇ¡Ë¡¿4ËÜÎÝÂÇ¡¿OPS1.027¤È¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ·â¤ÇÀï¶·¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í¿¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
4Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤±¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º³«Ëë¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½°ì½µ´Ö¤Î¶õÇò¤¬¤¢¤ë¡£Âè6Àï°Ê¹ß¤Ë·èÃå¤¬¤â¤Ä¤ì¤¿¥¢¡¦¥êー¥°¤Î¾¡¼Ô¤Ï¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²¦¼Ô¤ØÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£