»³¸ýÃ£Ìé¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!¡×¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼»ý¤Ä»Ñ¤Ë¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÁê¼¡¤°¡ÈÉüµ¢¡ÉË¾¤àÀ¼
¡¡10·î17Æü¡¢¸µTOKIO¤Î»³¸ýÃ£Ìé¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¿¹¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤ò»ý¤Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òË¾¤àÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¡Ô¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!¡Õ¤Î¤Ò¤È¤³¤È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÝ¤äÌÚ¡¹¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ë¤Ê¤«¤Çºî¶È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤ò¹½¤¨¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ØDASH!!¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¡È¿¦¿Í¡É¤Î´é¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏX¤Ç¡¢
¡Ôµ¢¤Ã¤Æ¤³¡¼¤¤!Å´ÏÓDASH½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡Õ
¡Ô¡Ö¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¿Í´Ö¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤â»×¤¦¡Õ
¡Ô¼Â¤ÏDASH¤Ç¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç?¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¡ØDASH!!¡Ù¤Ï1995Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£TOKIO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÇÀ¶È¡¢µù¶È¡¢´Ä¶ºÆÀ¸¤Ê¤É¤ËÄ©¤à¡ÈÂÎÅö¤¿¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2018Ç¯¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤¬ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹À¥ÃÒÌé¤µ¤ó¤âÃ¦Âà¤·¡¢TOKIO¤Ï¾ëÅçÌÐ¤µ¤ó¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤Î3¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡Åö»þ¤«¤éÈÖÁÈ¤ÎÂ¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏA¤§! group¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤äSUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤Ê¤É¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÆþ¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢6·î¤Ë¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÇÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ê¡¢³èÆ°·ÑÂ³¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¡¢TOKIO¤Ï²ò»¶¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë10·î4Æü¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÅöÌÌ¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê´íµ¡Åª¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î»³¸ý¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë¤Î¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ØDASH!!¡Ù¤Ç¸½¾ìºî¶È¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£½Åµ¡¤ä¹©¶ñ¤Î°·¤¤¤Ë¤âÄ¹¤±¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¸½¾ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºî¶È¤Î¸úÎ¨¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡È»³¸ý¤¬¤¤¤ì¤Ð¡ØDASH!!¡Ù¤Ï°Â¿´¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¸½ºß¤Î»³¸ý¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤«¤é¤Î²óÉü¤ò·Ð¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Ö±é³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤Ø´ó¤êÅº¤¦³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²áµî¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ÍÂ¸¤äºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²û¸Å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØºÆ½ÐÈ¯¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ºÆ¤Ó¡È»³¸ý¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¡É¤¬¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Î²èÌÌ¤Ë±Ç¤ëÆü¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀÅ¤«¤ËÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£