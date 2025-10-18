º£ÅÄÈþºù¡¡11·î³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È±ä´ü¤òÈ¯É½¡Ö½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡×¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¡×Íè½Õ¤Î³«ºÅ¤òÌÏº÷
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼¡×¤Ï18Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°¤¹¤ë½÷Í¥¡¦º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤êº£ÅÄÈþºù¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë³ùÁÒ·Ý½Ñ´Û¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Öº£ÅÄÈþºù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤òÆÀ¤º³«ºÅ¤ò±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö½é¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿¶ÂØ³«ºÅ¤ÎÆüÄø¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯½Õ¤´¤í¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢º£ÅÄÈþºù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤Â³¤º£ÅÄÈþºù¤Ø¤Î¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£