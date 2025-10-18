¡Ö²Ä°¦¤¤¤â¡¢Èþ¿Í¤â¡¢Å·Á³¤â¤¤¤ë¡×¡½¡½¤µ¤¯¤é¤â¤â¤¬¸ì¤ëToi Toi Toi¡¢¡È¿ä¤·¤¬¸«¤Ä¤«¤ë6¿Í¤Î¶¯¤ß¡É
¡¡6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖToi Toi Toi¡×¤Î¤µ¤¯¤é¤â¤â¤¬¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ä°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡¢¤½¤·¤Æ1Ç¯¸å¤ËÉÁ¤¯ÍýÁÛ¤Î»Ñ¤Þ¤Ç¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Öº£¡×¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤ò¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Á´Á³°ã¤¦¤È¤³¤í¡£²Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¤»Ò¡¢¥È¡¼¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¤»Ò¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¡È²Ä°¦¤¤·Ï¡É¡ÈÈþ¿Í·Ï¡É¡ÈÅ·Á³·Ï¡É¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î·ÏÅý¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡Ä¡Ä¤Û¤ó¤È¤Ë¸ÄÀ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤ë¡£¤É¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¿ä¤·¡É¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤É¤ó¤Ê¸ÄÀ¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡£¤½¤ì¤¬Toi Toi Toi¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¿§¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤µ¤¯¤é¤¬¡¢¡ÈÉÝ¤¤Â¸ºß¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤È¡¢º£¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¡¢Æ±¤¸¥·¥ç¡¼¥¬¡¼¥ë½Ð¿È¤Î¶¶ËÜË¨²Ö¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÅÁÀâ¤Î¿Í¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤´¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢¡ÈÅìµþ¤Î½÷¡ª¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤½¤¦¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢°ì½ï¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼Â¤Ï¼ä¤·¤¬¤ê²°¤µ¤ó¤Ç¡¢Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê²Ä°¦¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£º£¤Ç¤Ï¡ÈË¨²Ö¤·¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤¯¤é¤¤ÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤°ìÌÌ¡£¤½¤ó¤ÊÈ¯¸«¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Toi Toi Toi¤Î¡È¿ä¤·¤Î¸«¤Ä¤«¤ëÍýÍ³¡É¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¯¤é¤ÏÌÂ¤¤¤Ê¤¯¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢NATSUZOME¡¢TIF¡¢@JAM¡Äº£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤Þ¤À±ó¤¤¡£¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡È¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ÆÅöÁ³¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎCANDY TUNE¤µ¤ó¤¬¡¢º£Ç¯¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡È»ä¤¿¤Á¤âÀäÂÐ¤ËÂ³¤¯¤¾¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡Â¿ºÌ¤Ê¸ÄÀ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¡É¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë6¿ÍÁÈ¤Ø¡£Toi Toi Toi¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡È¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡É¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤³¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿ä¤·¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×