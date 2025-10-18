DeNA¤è¡ÖÌµÇ°¡×CS¤Ç1¾¡¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅÐ¾ì¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤¬¡ÈÃ²¤Àá¡É¡Ö¸×¤Ï°Û¾ï¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³ÑÅÄ¿®Ï¯¡Ê64¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇÔÂà¤·¤¿DeNA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌµÇ°¡ª¡ª²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤È»Ï¤á¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¤»¤á¤Æ1¾¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¡¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç±óÀ¬Àè¤ÎµÜºê¤«¤é²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ñ¥×¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òË½Ïª¡£DeNA¤¬3Ï¢ÇÔ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Í½Äê¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Öº£´ü¤Î¸×¤Ï°Û¾ï¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡ÖÀè¼êÉ¬¾¡¡¡¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê½éÂÀÅá¤Ë¡¡¤Þ¤ë¤Ç¼Ø¤ËâË¤Þ¤ì¤¿¥«¥¨¥ë¤ÎÍÍ¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ü¥¯¤Ï³ÊÆ®µ»»þÂå¡¡ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ëµ¯»à²óÀ¸¤Î°ì·â¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡¤½¤Î»þ¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÁÉ¤ê¡¡µ§¤ê¤Ë¤â»÷¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÇ°¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆÏ¤«¤º¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤â¤Þ¤¸¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø²£ßÀ´Áº×2025¡Ù¤ÎDeNA¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¼Ç¤¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿»°±º´ÆÆÄ¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³ÑÅÄ¤Ï¡ÖÈÖÄ¹¡¦»°±º´ÆÆÄ¤ÏµÁ¤òÄÌ¤·¤ÆÂàÇ¤¡¡¿·À¸¡¦²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ò¥Ü¥¯¤Ï²£ßÀ´Áº×±þ±çÁíÄ¹¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£