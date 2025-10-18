¥¬¥ë¥¢¥ï¤ËÊ¡»³²í¼£¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ªÂçÀôÍÎ¤È¡Ä²ñ¾ìÁûÁ³¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGirlsAward¡¡2025¡¡AUTUMN/WINTER¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¬¥ë¥¢¥ï½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç±é±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½FIRST¡¡LOVE¡½¡×¡Ê´ÆÆÄÊ¿Ìî½Ó°ì¡¢12·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¶¦±é¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤È»Ñ¤ò¸½¤¹¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÃæ±û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È°ÜÆ°¡£µÒÀÊ¤ò¾Ð´é¤Ç¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£Ê¡»³²í¼£¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£»Ê²ñ¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤«¤éÍè¤¿Á´ÌÕ¤ÎFBIÆÃÊÌÁÜºº´±¤È¸É¹â¤Î·º»ö¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ëÊª¸ì¡£2023Ç¯4·î´ü¤ËTBSÆüÍË·à¾ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£