½ÐÈ¯£´£¸»þ´ÖÁ°¤Ë¡Ö¶ÛµÞ¾·½¸¡×¤Î¶×±ÉÊö¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤âÈþ¤·¤¤»Í¸Ô¡ÖÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¡á¾®ÂôÍýµ®¡ÛÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ê£±£µ¡Á£±£¹Æü¡Ë¤Ç¡¢½ÐÈ¯£²ÆüÁ°¤Ë¡Ö¶ÛµÞ¾·½¸¡×¤µ¤ì¤¿½½Î¾¤Î¶×±ÉÊö¡Ê£²£²¡Ë¡Êº´ÅÏ¥öÖÖÉô²°¡Ë¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÈþ¤·¤¤»Í¸Ô¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤±¤¬¤Ë¤è¤ëËëÆâÎÏ»Î¤Î·ç°÷¤ÇÉô²°¤Ë¾·½¸¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£¹Æü¤ÎÄ«·Î¸ÅÃæ¡££±£±Æü¸áÁ°¤Î½ÐÈ¯ÊØ¤ÎÌó£´£¸»þ´ÖÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¥Þ¥¸¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÌÌ¿©¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£±¦É¨¤Î¤±¤¬¤ÇµÙ¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç´Ø¶×ºù¤Ë¡¢ÅÏ¹Ò¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÎÊÑ´¹¥×¥é¥°¤Ê¤É¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¡¢µÞ¤¤¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¡ÖÌÀ¤±²Ù¡×¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÎÄÌ¾ï¤ÎÍÂ¤±²ÙÊª¤Ç¸½ÃÏ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÅÚÉ¶¤Ç¤â¡¢µÓ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ÆÀÅ»ß¤¹¤ëÈþ¤·¤¤»Í¸Ô¤òÈäÏª¤·¡¢´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¶×±ÉÊö¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤Ê»Í¸Ô¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ï¶×ºù¡¢ÁðÌî¡¢ÌÀÀ¸¡¢Í§É÷¤ÎËëÆâ£´¿Í¤¬µÙ¾ì¤·¡¢½½Î¾¤«¤é²¤¾¡³¤¡¢¶×±ÉÊö¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£