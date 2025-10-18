Ê¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¹ßÎ× Ê¡»³¤Ï½é¡¦ÂçÀô¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝFIRST LOVE¡Ý¡×¡Ê12⽉24⽇¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÊ¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGirlsAward¡×¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¹ßÎ×¤ËÈáÌÄ
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯4⽉´ü¤ËTBS¤Î⽇ÍË·à¾ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ìÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÏÃÂêºî¤Î±Ç²è²½¡¢¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝFIRST LOVE¡Ý¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¼Â»Ü¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤¬¡ÖGirlsAward¡×½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¼ç±é¤ÎÊ¡⼭¤È¡¢2016Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë⼤Àô¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÌòÊÁ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ê¡»³¤ÏÇò¾ó¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÂçÀô¤ÎÏÓ¤ò»Ù¤¨¤Ë2¿Í¤Ç¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢µÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡È¥Ð¡¼¥ó¡É¤È¼ê¤Ç½Æ¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹°î¤ì¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¡»³¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö³§ÍÍ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¤É¤¦¤â½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Ê¡»³²í¼£¤Ç¤¹¡×¤È¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é°§»¢¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢MC¿Ø¤«¤é¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µ×¡¹¤ËºÆ½¸·ë¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©¡×¤È¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝFIRST LOVE¡Ý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£ÂçÀô¤â¡Öº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÃæ¤Ë¡Ê»£±Æ¤Ë¡Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Ê¡»³¤¬¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£³§ÍÍ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÌäÂê¤ò¸«»ö¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÄË²÷¥Ð¥Ç¥£Êª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó³§¤µ¤ó·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£ÂçÀô¤â¡Ö¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¹ßÎ×¤ËÈáÌÄ
¢¡Ê¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
