DXTEEN¡¢ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº20ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÅöÆü¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×ÅÐ¾ì 1Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û6¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦DXTEEN¡Ê¥Ç¥£¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Ý¥Í½êÂ°¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×ÅÐ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö
DXTEEN¤Ï¡ÖDealio!?¡×¡ÖÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡×¤È°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä2¶Ê¤òÈäÏª¡£MC¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü¤Ë20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº¤Ë¿¨¤ì¡Ö20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥å¡¼¥È¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ö1·î9Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀ§ÈóÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡Ö2026 DXTEEN ARENA LIVE ¡ÁFULL OUT¡ª¡Á¡×¤ÎÀëÅÁ¤â·ç¤«¤µ¤º¤Ë¹Ô¤¤¡¢¸µµ¤¤Ë°î¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
