¡Ö·Ý½ÑÅª¡×À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤¬²ÚÎï¤Ê¥°¥é¥Ö¥È¥¹¡¡ËÌ»³ÏË´ð¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥×¥ì¡¼¤Ë ¡Ö¤µ¤¹¤¬À¶µÜ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡Ö°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Î¼éÈ÷¤ä¤Ã¤¿¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè4Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-ÆüËÜ¥Ï¥à(18Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤¬²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¡¢ÀèÈ¯¤ÎËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤ÏÀèÆ¬¤Î·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ø¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÀ¶µÜÁª¼ê¤ÏÊáµå¤·¤Æ¤«¤éÁ÷µå¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢1ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ËÌ»³Åê¼ê¤ËÂÇµå¤ò¥°¥é¥Ö¥È¥¹¡£²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËSNS¤Ë¤Ï¡Ö·Ý½ÑÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¾å¼ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢2¿Í¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¡ÖËÌ»³¤È¤Î¸ÆµÛ¥Ô¥Ã¥¿¥ê ¤µ¤¹¤¬À¶µÜ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡Ö°¤Òß(¤¢¤¦¤ó)¤Î¸ÆµÛ¤Î¼éÈ÷¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£