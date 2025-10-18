½¢¿¦ÌÌÀÜ¤Î¥ê¥â¡¼¥È²ÝÂê¤Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ
¶áÇ¯¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ç¤âÄ¾ÀÜ²ñ¼Ò¤òË¬Ìä¤·¤Ê¤¤¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÀÜ¡×¤¬¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÀÜ¤òÁõ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ï¥Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤«¤±¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥É¥Ã¥À»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤â¤È¤Ë·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
How I Almost Got Hacked By A 'Job Interview'
https://blog.daviddodda.com/how-i-almost-got-hacked-by-a-job-interview
¥É¥Ã¥À»á¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥¦¥§¥Ö³«È¯¼Ô¤È¤·¤Æ8Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»²²Ã·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥Ã¥À»á¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¡ÖSymfa¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎºÇ¹â¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥óÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¥ß¥³¥é¡¦¥ä¥ó¥Á¡¼»á¤«¤éLinkedIn¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ÎÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ØBestCity¡Ù¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤ÎÊç½¸¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½ÀÆð¤ÊÂÎÀ©¤Ç¤¹¡×¤È»Å»ö¤Î¾Ò²ð¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥Ã¥À»á¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¹¤¤·Ð¸³¤ä¼«¿È¤â³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤Ï¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤Êý¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥ä¥ó¥Á¡¼»á¤ÎÏ¢Íí¤âÌµ¾ò·ï¤Ë¿®¤¸¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Symfa¤Ï¼Âºß¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥ä¥ó¥Á¡¼»á¤ÎLinkedIn¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤âËÜÊª¡¢X¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼/¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡Öconnections¡×¤¬1000¿Í°Ê¾å¤¤¤¿¤Ê¤ÉËÜÊª¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¸«¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¥É¥Ã¥À»á¤Ï¥ä¥ó¥Á¡¼»á¤ÎÏ¢Íí¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÀÜ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥É¥Ã¥À»á¤Ï»öÁ°²ÝÂê¤ÇÄêÈÖ¤Î¥³¡¼¥É¥Ù¡¼¥¹¥Æ¥¹¥È¡¢»ñÎÁ¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°²ÝÂê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢BestCity¤Î¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥³¡¼¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¾å¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢½¤Àµ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥Ã¥À»á¤ÏÌÌÀÜ¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥É¤ò¼Â¹Ô¤»¤º¤ËÄ¾ÀÜ¥½¡¼¥¹¤òÊÔ½¸¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥Ã¥À»á¤Ï¥¿¥¹¥¯¤ò´°Î»¤µ¤»¤ëÁ°¤Ë¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¡Ö¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥É¥Ù¡¼¥¹¤Ëµ¿¤ï¤·¤¤¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¡×¤ÈÌ¿Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀµÅö¤Ê´ÉÍýµ¡Ç½¤Î¥³¡¼¥É¤Î´Ö¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢´ÉÍý¥ë¡¼¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ö°Å¹æÄÌ²ß¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÅð¤ß½Ð¤¹¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥Ã¥À»á¤Ï¡ÖÆñÆÉ²½¤µ¤ì¡¢°¼Á¤Ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿º¾µ½¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÏËÜÊª¤Ë¸«¤¨¡¢Ä¾ÀÜ¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ë¤â¤ª¤«¤·¤ÊÂÐ±þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¹ªÌ¯¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥É¥Ã¥À»á¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¥ä¥ó¥Á¡¼»á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÏ¢Íí¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥É¥Ã¥À»á¤Ï³«È¯¼Ô¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿º£²ó¤Îº¾µ½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÌÀÜ»þ´Ö¤Þ¤Ç¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦»þ´ÖÅª¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥É¤ò¼ê¸µ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¸½àÅª¤Ê¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´ÖÅªÀ©Ìó¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÎÇ§¤ä°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î¼Â¹Ô¤Ê¤É¤òÂÕ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê½ç¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¼ê¸µ´Ä¶¤Ç¥³¡¼¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢PC¤¬¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îº¾µ½¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÌÀ¤Ê¥³¡¼¥É¤ÏÉ¬¤º³ÖÎ¥´Ä¶¤Ç¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÊÃ±¤ÊAI¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤â¥³¡¼¥É¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë¼Â¹ÔÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë°Õ¼±¤¬½ÅÍ×¤À¤È¥É¥Ã¥À»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢SNS¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬ËÜÊª¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Âºß¤Î´ë¶È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢·Ù²ü¤ò´Ë¤á¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥É¥Ã¥À»á¤Ï·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Hacker News¤Ç¥É¥Ã¥À»á¤Î¥Ö¥í¥°¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖLinkedIn¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ËÜÊª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Ê£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Persona¤Î³ÎÇ§¥Ð¥Ã¥¸¤¬LinkedIn¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Persona¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¿È¸µ³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬º¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Persona¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢Persona¤Î³ÎÇ§¥Ð¥Ã¥¸¤òÍÑ¤¤¤Æº¾µ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥É¥Ã¥À»á¤Î¥Ö¥í¥°¤ÏAI¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÆÃÄ§¤¬Â¿¤¯¡¢Hacker News¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤«µ¿¤¦À¼¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥Ã¥À»áËÜ¿Í¤¬Hacker News¤ÇÄ¾ÀÜÊÖ¿®¤·¡¢¡ÖClaude¤Ç¥Ö¥í¥°¤òµ½Ò¤¹¤ëÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿Google¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡×¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¶½Ì£¿¼¤¤»öÎã¤À¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£