¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±ü¤µ¤Þ²ñ¤â¹ë²Ú¥¹¥¤¡¼¥È¤Ç´¥ÇÕ¡ª¡¡¤ªÂ·¤¤¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î±ÇÁü¸«¤Ê¤¬¤é´¿´î¤ËÊ¨¤¯
¡¡¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¦Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£µ¡Ý£±¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£´Ï¢¾¡¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÆóÅáÎ®ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¡¢£±£´£³¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾×·âÃÆ¤ò´Þ¤à£±»î¹ç£³È¯¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¼·²óÅÓÃæ¡¢£±£°£°µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡¢£±£°Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤È¾×·â¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤â»î¹çÁ°¤Î±ü¤µ¤Þ²ñ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë»Ñ¤¬¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿ËÜµòÃÏ¤Ç¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±ü¤µ¤Þ²ñ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¡¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¡ª¡ª♥¡×¤È»î¹ç¸å¤Î´¿´î¤ÎÍÍ»Ò¤â¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç±ü¤µ¤Þ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤ªÂ·¤¤¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÃå¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¼Æâ¤ÎÂç·¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î±ÇÁü¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£