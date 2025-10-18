ÇµÌÚºä46¡¦µÝÌÚÆà±÷¤¬¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ë½Ð±é¡¡¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼½é¤Î²÷µó¤ËSNSÊ¨Æ
10·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè6ÏÃ¤ËÇµÌÚºä46¤ÎµÝÌÚÆà±÷¤¬½Ð±é¤·¡¢SNS¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëµÝÌÚ¤¬¡¢Ç°´ê¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
µÝÌÚ¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡ØÄÀÌÛ¤Î¶âÍËÆü¡Ù¡ÊFM FUJI¡Ë¤Ç¤â²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤òÇ®¤¯¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉÆÃ»£¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êº£²ó¤Î½Ð±é¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿½Ö´Ö¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2019Ç¯¡¢¸µÇµÌÚºä46¤ÎÀ¸¶ðÎ¤Æà¤¬¡¢±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ ÎáÏÂ ¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½Ìò¤ÎÇµÌÚºä¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏµÝÌÚ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè7ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ï¡¢Ì´¤ÎÃæ¤Ç¡ÉÌµÅ¨¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëºã¤¨¤Ê¤¤¹¥ÀÄÇ¯¡¦ËüÄÅÇü¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤¬¡¢ÆÍÁ³¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¡É°Ì´¡É¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ø¿Í¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Êª¸ì¡£
Âè6ÏÃ¡ÖÉõ¤¸¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Çü¤¬´Æ¹ö¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇµÝÌÚ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥«¥ß¥Ê¥ê¤ÎÃÝÆâ¤Þ¤Ê¤Ö±é¤¸¤ë·Ý¿Í¡Ö¥À¥ó¥Ü¡¼¥ëÀèÇÚ¡×¤È¶¦±é¡£¡ÖÍÚ¤È¥À¥ó¥Ü¡¼¥ëÀèÇÚ¤ÎZµé¥°¥ë¥áÎ¹¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¥áÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÎëÌÚÍÚÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¤³¤Î¥À¥ó¥Ü¡¼¥ëÀèÇÚ¤Ï¡¢¡Ö¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤¿¤Ó¤ËÎ¾¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£µÝÌÚ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÍÚ¤Á¤ã¤ó¡¢ºÇ¶á¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç²½¾ÑÉÊÇã¤Ã¤Æ¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë³«¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¡ª¡Ä¡Ä¤â¤¦¡¢¤Ò¤È¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¢¤ë¡©¡×¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
X¾å¤Ç¤Ï¡ÖÎëÌÚÍÚ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤¿¡×¡ÖÆà±÷¤Á¤ã¤ó¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ä¡Ö¤¼¤ÒºÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊµÝÌÚ¤Ï±éµ»¤Î¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¤À¡£2023Ç¯8·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤âÍÞÀ©¤Î¸ú¤¤¤¿±éµ»¤ò¸«¤»¡¢º£Ç¯1¡Á3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Îø¡Á¤«¤¯¤ì¤Ü¤Ã¤Á¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÌ¡²è²È¡¦¿¼ÅÄ¤æ¤º¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£²ó¤Î¤Þ¤Ê¤Ö¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤Ï¡¢Âæ»ì¤ò¥¢¥É¥ê¥ÖÂÔ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
11·î¹æ¤Î¡ØEXÂç½°¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ïº£¸å±é¤¸¤¿¤¤Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·Ï¤ÎºîÉÊ¤ÇÈÈ¿Í¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¤ëÌò¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È²ø¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ø¤ªÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÝÌÚ¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÈà½÷¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿¤Ò¤È¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
