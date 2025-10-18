¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÑ£¤Î»à¸å¡¢¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¤¬·è¤Þ¤ê¡Ä¡¡Âè16²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè16²ó¡Ê20Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È32¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢µÈÂôÎ¼¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Äé¿¿°ì¤é
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¸¥¿È¤â¤¢¤ê¡¢Ñ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤ÎÂÎÄ´¤Ë²óÉü¤ÎÃû¤·¤¬¡£¥È¥¤ÏÂåÍý¼ÒÄ¹¤Î»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤Ë²óÉü¤òÊó¹ð¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢»°Ç·¾ç¤Ï¤É¤³¤«¾å¤Î¶õ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹©¾ì¤Ç¤Ï¸¡ÈÖ¤ÎÊ¿°æ¡ÊÂÎ©ÃÒ½¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ºÇÔ¤¬Â³¤¯¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ËÊ¿°æ¤Î¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÍè¤¿Ñ£¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ñ£¤Ï»°Ç·¾ç¤Ë»öÂÖ¤ÎÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ñ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Î»à¤«¤é¿ôÆü¡¢µ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤ÏÊÄº¿¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï»Å»ö¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Ú¶â¼è¤ê¡¦¿¹»³¡Ê´äÃ«·ò»Ê¡Ë¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¾¾Ìî²È¤ËÊÖºÑ¤òÍ×µá¤·¡¢¥È¥¤ËÍ·½÷¤È¤Ê¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È¤ªµ¤³Ú¤Ê¾¾Ìî²È¤ÎÌÌ¡¹¤ÎÃæ¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Ï°ì¿Í¡¢´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¶äÆóÏº¤Ï¥È¥¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢»Å»ö¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¿¹»³¤Ë»Å»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¬¡¢Ä«¤«¤éÄ«¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶äÆóÏº¤ÎÉéÃ´¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¸¥¿È¤â¤¢¤ê¡¢Ñ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤ÎÂÎÄ´¤Ë²óÉü¤ÎÃû¤·¤¬¡£¥È¥¤ÏÂåÍý¼ÒÄ¹¤Î»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤Ë²óÉü¤òÊó¹ð¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢»°Ç·¾ç¤Ï¤É¤³¤«¾å¤Î¶õ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹©¾ì¤Ç¤Ï¸¡ÈÖ¤ÎÊ¿°æ¡ÊÂÎ©ÃÒ½¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ºÇÔ¤¬Â³¤¯¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ËÊ¿°æ¤Î¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÍè¤¿Ñ£¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ñ£¤Ï»°Ç·¾ç¤Ë»öÂÖ¤ÎÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¡£