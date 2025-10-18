¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿°¦¼Ö¤Ï46Ç¯Á°¤Î±Ñ¹ñ¡ÈÄ¶¹âµé¥µ¥ë¡¼¥ó¡É¡¡¸½ºß¤Î²Á³Ê¤Ë¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¶Ã¤¡Ö¤¹¤´¤¤¤ªÇã¤¤ÆÀ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦18ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË ¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£²ó¤Ï¡¢·ÝÇ½À¸³è55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¾®Ìø¤Î¡È°¦¼ÖÊ×Îò¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÚºÇ¿·ÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Ûº£¸«¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤Î½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿46Ç¯Á°¤Î±Ñ¹ñ¡ÈÌ¾¼Ö¡É¤ÎÁ´¤Ü¤¦
¡¡¾®Ìø¤¬ºÇ½é¤ËÇã¤Ã¤¿°¦¼Ö¤Ï¡¢¤¢¤ëÂç¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦¼Ö¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±Ñ¹ñ¡ÈÄ¶¹âµé¥µ¥ë¡¼¥ó¡É¡£¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦Æ±¼Ö¤Ï¡¢1979Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¥µ¥ë¡¼¥ó¡É¤òÁè¤Ã¤¿1Âæ¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë²÷Å¬À¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤â¤·¤Î¤°¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤µ¤Ë¡¢MC¤Î¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¦Ìðºî·ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¥¸Í¤Î²Ö²Ç¤¬¾è¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¾®Ìø¤é¤·¤¤¶¯¤¤¥Ý¥ê¥·¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìðºî¤â¡Ö¤³¤Î¥Ü¥Ç¥£¤È¥·¡¼¥È¤Î¿§¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤é¼Ú¤ê¤¿1985Ç¯¼°¤ÎÆ±¼ÖÎ¾¤Î¸½ºß¤Î²Á³Ê¤òÊ¹¤¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤ªÇã¤¤ÆÀ¡×¡ÖµÕ¤Ë¹â¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¡ÚºÇ¿·ÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Ûº£¸«¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤Î½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿46Ç¯Á°¤Î±Ñ¹ñ¡ÈÌ¾¼Ö¡É¤ÎÁ´¤Ü¤¦
¡¡¾®Ìø¤¬ºÇ½é¤ËÇã¤Ã¤¿°¦¼Ö¤Ï¡¢¤¢¤ëÂç¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦¼Ö¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±Ñ¹ñ¡ÈÄ¶¹âµé¥µ¥ë¡¼¥ó¡É¡£¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦Æ±¼Ö¤Ï¡¢1979Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¥µ¥ë¡¼¥ó¡É¤òÁè¤Ã¤¿1Âæ¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë²÷Å¬À¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤â¤·¤Î¤°¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤é¼Ú¤ê¤¿1985Ç¯¼°¤ÎÆ±¼ÖÎ¾¤Î¸½ºß¤Î²Á³Ê¤òÊ¹¤¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤ªÇã¤¤ÆÀ¡×¡ÖµÕ¤Ë¹â¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¶Ã¤¯¡£