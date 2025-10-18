¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÝ¯ºä46ÅªÌîÈþÀÄ¡¢¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¥¦¥¤¥ó¥¯¤Ç´ÑµÒ¤ò·â¤ÁÈ´¤¯¡¡½é½Ð±é¤ÇÆ²¡¹¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÈäÏª
¡¡Ý¯ºä46¤ÎÅªÌîÈþÀÄ¡Ê18¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û½é½Ð±é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ª¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤ÎÅªÌîÈþÀÄ
¡¡ÅªÌî¤Ï¡Ö1stSHOW¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤Ë¥·¥ã¥Ä¡õ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥åÃ»¥Ñ¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£½é½Ð±é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¯¤âÈäÏª¤·¤Æ´ÑµÒ¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¡¢MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
