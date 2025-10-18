Ê¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ¡¢¡Ø¥¬¥ë¥¢¥ï¡Ù¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë²ñ¾ì¤É¤è¤á¤¡¡·Ú²÷¥È¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØGirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£2¿Í¤¬¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¡Ê12·î24Æü¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤Ï¡ØGirlsAward¡Ù¤Ë½é½Ð±é¡£ÂçÀô¤Ï2016Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£ÂçÀô±é¤¸¤ë·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤ÎÏÓ¤ò»ý¤Á¡¢Á´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¡»³¡£³Ú¤·¤½¤¦¤ËÊâ¤¯2¿Í¤Ï¡¢ºîÃæ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´ÑµÒ¤ËÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡Ö³¥¿§Ã´Åö¤ÎÂçÀô¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¼«¸Ê¾Ò²ð¤«¤é¾Ð¤ï¤»¤ë¡£±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ËÈæ¤Ù¤Þ¤¹¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£Ê¡»³¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¿Í´Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¤È¤·¤Æ2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯ËÜºî¤Ï¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀô±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤àÄË²÷¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£³§¼Â¤Ï²áµî¤Î»ö¸Î¤ÇÎ¾ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢FBI¤Ç¡È»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿À¨ÏÓ¤ÎÆÃÊÌÁÜºº´±¤À¡£±Ç²è¤Ç¤ÏÅß¤ÎËÌ³¤Æ»¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
