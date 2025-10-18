¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡¡ÖÀ¨¤¤Ìò¼Ô¤ä¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¡Ö¸Å¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡¡¸½ºß¤ÏÄ¹Ìî¤Ë°Ü½»
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬17Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÀ¨¤¤Ìò¼Ô¤ä¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¡£²ÆÈÁ¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤ò¥ê¥â¡¼¥È¼èºà¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãËÍ¤âÂç¹¥¤¤ÊÊý¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Öº£¡¢°Ü½»¤·¤Æ¤ë¤ï¡¢Ä¹Ìî¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤¬½÷Í¥¡¦ÎëÌÚ°É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÆÈÁ¤â¡Ö°É¤Á¤ã¤ó¤À¡£¤¢¤¢¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡¢°É¤Á¤ã¤ó¡×¤È´¶·ã¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö²¶¤âÂç¹¥¤¤ä¤Í¤ó¡£¤â¤¦¸Å¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö°É¤Á¤ã¤ó¡¢¸«¤Æ¤ß¤Ê¡£¤Ç¡¢º£Ä¹Ìî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ó¤Í¤ó¤ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¡£¡Ö²¶¤ÏÀ¨¤¤Ìò¼Ô¤ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£