¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Çº¤ó¤ÀËö¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Ç×¤ò¡¢»×¤ï¤ºÊÑ´é¤·¤Ê¤¬¤é¥¬¥ó¸«¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î17Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÇºÇ½ªÈ×¡¦Æî4¶É¤Ë½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÄ¹¹Í¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ç×¤ò»×¤ï¤º¥¬¥ó¸«¡¢¤·¤«¤â¡ÈÊÑ´é¡É¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²¿¤³¤ì¡©Áê¼ê¤Î¼Î¤ÆÇ×¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¯Â¿°æ¤Î¡ÈÊÑ´é¡É
¡¡Â¿°æ¤Ï¡ÖºÇÂ®ºÇ¶¯¡×¡ÖËã¿ýÀ±¿Í¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏ¼Ô¡£¸Ä¿Í¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤â¿ôÃÎ¤ì¤º¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë²¡¤µ¤ìµ¤Ì£¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍýÁÛ¤È¤¹¤ëËã¿ý¡¢Àï¤¤Áê¼ê¤Ë¡ÖÂ¿°æ¡×¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£¤½¤ó¤ÊÂ¿°æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤¬¡È´é·Ý¡É¡£»î¹çÃæ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢Èá¤·¤ß¡¦º¤ÏÇ¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡Â¿°æ¤¬2Ëü8700ÅÀ»ý¤Á¤Î2ÃåÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿Æî4¶É¡£¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤È¤Ï¤ï¤º¤«2200ÅÀº¹¤À¤Ã¤¿¡£¿ÆÈÖ¤ÎÂ¿°æ¤Ï¡¢¥¢¥¬¤ì¤Ð¤Û¤ÜµÕÅ¾¤È¤¤¤¦¶Ïº¹¡£3½äÌÜ¡¢¥«¥ó7Åû¤ò¥Á¡¼¤·¤Æ°ìÊâÁ°¿Ê¡£¤Þ¤º¤Ï¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦¥É¥é¤Ç°ì»þµÕÅ¾¤òÁÀ¤¤»Ï¤á¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¤¿¤í¤¦¤â4½äÌÜ¤ËÌòÇ×¤ÎÇò¤ò¥Ý¥ó¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿¡£Àè¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤¿¤Î¤Ï¤¿¤í¤¦¡£Â³¤±¤Æ¶åËü¤â¥Ý¥ó¤·¤ÆÆó¡¦¸ÞËüÂÔ¤Á¤È¤¹¤ë¤È¡¢»³¤Ë¤Ï6Ëç¡£¾¡Éé¤¢¤ê¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Â¿°æ¤âÈ¿·â¡£9½äÌÜ¤Ë2Åû¤È¥É¥é¤Î4Åû¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£µÕÅ¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¤·¡¢»³¤Ë¤â»Ä¤ê3Ëç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¡£11½äÌÜ¡¢¤¿¤í¤¦¤Ï4º÷¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤Æ¥Ô¥¿¥ê¤È»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¿°æ¤Î²Ï¤Ë¤Ï9º÷3Ëç¡¢1º÷¤¬2ËçÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ª¼ê½Ð¤·¤¬6º÷¡£4º÷¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤êÀÚ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡½Ï¹Í¤ÎËö¡¢¤¿¤í¤¦¤Ï1Åû¤òÁªÂò¡£¤³¤ì¤ÏU-NEXT Pirates¡¦ÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¡¢Â¿°æ¤Î6º÷ÀÚ¤ê¤ËÄ¾¸å¤ËÀÚ¤Ã¤¿Ç×¤À¡£¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤ò¸«¤¿Â¿°æ¤Ï¡¢²¿»ö¤«¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë1Åû¤ò¶Å»ë¡£¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ä¥âÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤¿¤í¤¦¤¬ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ª¥ê¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸ÄÀÅª¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¼Â¶·¤Î¸Å¶¶¿ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡ÖÂ¿°æ¤¬¸«¤Ä¤á¤¿¤¾¡ª¤¹¤´¤¤¡ª1Åû¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£²òÀâ¤ÎÀÐ¶¶¿ÍÎ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ï¡Ö·¯¡¢¤ä¤á¤¿¤Í¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤¿¤í¤¦¤Î¥ª¥ê¤òÂ¿°æ¤¬»¡¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤½¤Î´é¡×¡Ö¥¿¥³¤Ï¤ë£÷¡×¡ÖÇß´³¤·Â¿°æ¡×¡ÖÊÑ¤¨¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë