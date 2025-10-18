¿¹ÎÓ¤ÇÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì½Å½ý ·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®
¡¡·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Î¿¹ÎÓ¤ËÆþ¤ê¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û ¿¹ÎÓ¤ÇÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì½Å½ý ¸½ºß¤âÊá³Í¤µ¤ì¤º
¡¡10·î18Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®±©¾ì¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿64ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÎºÊ¤«¤é¡ÖÉ×¤¬·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤¬¼«Âð¶á¤¯¤Î¿¹ÎÓ¤ÎÃæ¤Ç1¿Í¤Ç¥¥Î¥³¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¡¢Æ¬¤ÈÉ¡¤È¤¢¤´¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À®½Ã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤âÊá³Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤Ï¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¤»¤º¸ÍÄù¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë