¹ç·×¡È8¥´¡¼¥ë¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÁÔÀä¤Ê·â¤Á¹ç¤¤¤ÏÀîºêF¤Ë·³ÇÛ¡ª¡¡À¶¿å¤Ï0-4¤«¤éÅÜÅó¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤ë¤âÆÏ¤«¤º
18Æü¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£
³«»ÏÁá¡¹¤Î4Ê¬¡¢Àîºê¤¬¤¤¤¤Ê¤ê»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¡£º´¡¹ÌÚ¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤òPA¼êÁ°¤Ç¼õ¤±¤¿ÏÆºä¤¬±¦Â°ìÁ®¡£Íê¤ì¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¥Ë¥¢¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¯¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
Àîºê¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢6Ê¬»³ËÜ¤ÎCK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥ß¡¼¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¤¦¤Þ¤¯¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¡¢Àîºê¤¬¤¤¤¤Ê¤ê2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦»î¹çÅ¸³«¤Ë¡£
Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿À¶¿å¤Ï´¥¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·18Ê¬¡¢´¥¤È¾®ÄÍ¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤éºÇ¸å¤Ï¹â¶¶¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢GK¤È°ìÂÐ°ì¤Î¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ì¤º¡£
36Ê¬¤Ë¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤ÈÏÆºä¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤éÅÄîµ¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¨¥ê¥½¥ó¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢Àîºê¤ÏÁ°È¾4ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
ËÉÀï°ìÊý¤À¤Ã¤¿À¶¿å¤ÏÁ°È¾AT¤ËÈ¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÅ¸³«¤«¤é»³¸¶¤¬¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¡¼¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â´¥¤¬½¦¤¤¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¾®ÄÍ¤¬¹ç¤ï¤»¥´¡¼¥ë¡£À¶¿å¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤ÆÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¡£
À¶¿å¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë3ËçÂØ¤¨¡£¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¤È¾¾ºê¡¢ËÌÀî¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£°ìÊý¤ÎÀîºê¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¸òÂå¤Ê¤·¤Ç¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤ËÀ¶¿å¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£46Ê¬¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¦¤±¤¿¾¾ºê¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¹â¶¶¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¸åÈ¾¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¤ÇÅÀº¹¤ò2ÅÀ¤Ë½Ì¤á¤ë¡£¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ëÀ¶¿å¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¡£
Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤Àîºê¤Ï56Ê¬¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤È¥¨¥ê¥½¥ó¤ò²¼¤²¡¢¾®ÎÓ¤ÈµÜ¾ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·Î®¤ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¶¿å¥Ú¡¼¥¹¡£58Ê¬¾¾ºê¤¬PAÆâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¡¢À¶¿å¤ÏPK¤ò³ÍÆÀ¡£ËÌÀî¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK»³¸ý¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡£À¶¿å¤Ï1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤À¶¿å¤Ï67Ê¬¤ËÌðÅç¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÎôÀª¤À¤Ã¤¿Àîºê¤ËÂÔË¾¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£69Ê¬ÏÆºä¤Ø¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¸å¡¢À¶¿åDF¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿²Ï¸¶¤¬GK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
À¶¿å¤Ï78Ê¬¤è¤ê¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹¤òÆþ¤ì¡¢Á°¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¬¡¢ºÆ¤Ó3ÅÀº¹¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Àîºê¤âºÇ¸å¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢84Ê¬À¶¿åFWËÌÀî¤¬PAÆâ¤Çº´¡¹ÌÚ¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£VAR¤Ç³ÎÇ§¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬Æþ¤ë¤¬¡¢PKÈ½Äê¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¤·¤«¤·¡¢89Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹¤È¾®ÎÓ¤¬¸òºø¡£ºÆ¤ÓVAR¤Ç¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬Æþ¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¶¿å¤ÎPK¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£¥¥Ã¥«¡¼¤ÏºÆ¤ÓËÌÀî¡£º£ÅÙ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤áÀÚ¤ê¡¢À¶¿å¤ÏºÆ¤Ó2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤è¤ë¡£
¸åÈ¾AT¤Ï8Ê¬¡£À¶¿å¤¬Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤¬¡¢Àîºê¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¼é¤ê¤¤ê¡¢»î¹ç¤Ï5-3¤Ç½ªÎ»¡£Á°¸åÈ¾¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ëÁÔÀä¤Ê·â¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì 5-3 À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÆÀÅÀ¼Ô
ÏÆºäÂÙÅÍ¡Ê4Ê¬¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ°°¡Ê7Ê¬¡Ë¡¢°ËÆ£Ã£ºÈ¡Ê13Ê¬¡Ë¡¢¥¨¥ê¥½¥ó¡Ê37Ê¬¡Ë¡¢²Ï¸¶ÁÏ¡Ê69Ê¬¡Ë
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ÆÀÅÀ¼Ô
¾®ÄÍ ÏÂµ¨¡Ê45+6Ê¬¡Ë¡¢郄¶¶Íø¼ù¡Ê46Ê¬¡Ë¡¢ËÌÀî¹ÒÌé¡Ê90¡Ü2Ê¬¡Ë
Áä¤Î¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç´Ó¤¤¤¿#ÏÆºäÂÙÅÍ ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é#°ËÆ£Ã£ºÈ ¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 18, 2025
¥Ë¥¢¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¡ª
°ËÆ£¤Ï¥ê¡¼¥°Àï4ÀïÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡ª
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá
ÀîºêF¡ßÀ¶¿å
#DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #J¤ß¤è¤¦¤¼ #J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN#ÀîºêFÀ¶¿å pic.twitter.com/HZNgFxczcz