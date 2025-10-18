¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ÈÆ±¶¿¤Î¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ Photo/Getty Images

¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£²Æ8¿Í¤â¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½DF¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤À¡£

DF¥ä¥¯¥Ö¡¦¥­¥ô¥£¥ª¥ë¤ò¥Ý¥ë¥È¤ËÊü½Ð¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¡£Éé½ý¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¤¢¤Þ¤ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥é¥àÀïÁ°¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Çµ¯ÍÑ¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï¡¢¸½¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É»Ø´ø´±¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤À¡£¥¢¥ë¥Æ¥¿¤È¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¤È¤â¤Ë¥Ð¥¹¥¯ÃÏÊý¤Î¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤Ç°é¤Ã¤¿Æ±»Î¤Ç¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é¤ÎÃÎ¸Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤È¤â¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãç¡£¤½¤·¤Æ¸µ¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤ë»Ø´ø´±¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡ÖÈà¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ôÇ¯´Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤Í¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ç¡Ê¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤ò¡Ë¤È¤Æ¤âË«¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È³ÎÇ§¤Ç¤­¤¿¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î²ñÏÃ¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×

¸½¾õ¤¢¤Þ¤ê½ÐÈÖ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿¤ÏÈà¤ò¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÆ°¤­¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÁª¼ê¤À¡£º¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦ÀºÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£¶¯ÎÏ¤Ê¼éÈ÷¤ÎÉÛ¿Ø¤òÂ·¤¨¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤Ê¤É¤âÀï¤¦¤¦¤¨¤Ç¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤Î½ÐÈÖ¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£