¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¡¢DF¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨³ÍÆÀ¤ò¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£²Æ8¿Í¤â¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½DF¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤À¡£
DF¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¥ô¥£¥ª¥ë¤ò¥Ý¥ë¥È¤ËÊü½Ð¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¡£Éé½ý¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¤¢¤Þ¤ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥é¥àÀïÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Çµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ôÇ¯´Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤Í¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ç¡Ê¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤ò¡Ë¤È¤Æ¤âË«¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î²ñÏÃ¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¸½¾õ¤¢¤Þ¤ê½ÐÈÖ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿¤ÏÈà¤ò¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÆ°¤¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÁª¼ê¤À¡£º¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦ÀºÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£¶¯ÎÏ¤Ê¼éÈ÷¤ÎÉÛ¿Ø¤òÂ·¤¨¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤Ê¤É¤âÀï¤¦¤¦¤¨¤Ç¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤Î½ÐÈÖ¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£