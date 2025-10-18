¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£½é´ü¤òÃÎ¤ë¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¡¡¿··ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼¡Âè
16-17¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥éÂÎÀ©¡£Ä¹´üÀ¯¸¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é´ü¤òÃÎ¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡¢¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥é¥ì¥¹¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¢¥¤¥ë¥«¥¤¡¦¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤Î4¿Í¤¬¥¯¥é¥Ö¤òµî¤Ã¤¿¡£
31ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Ï¥·¥Æ¥£¤È¤Î·ÀÌó¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤é¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£Â´¶È¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Ï2016Ç¯¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿CB¡£Èó¾ï¤Ë´ïÍÑ¤ÊÁª¼ê¤Ç¡¢¥·¥Æ¥£¤Ç¤ÏCB¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¦SB¤äMF¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎCB¤«¤éMF¤Î°ÌÃÖ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¥×¥ì¥¤¤Ïµ¶CB¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¡¢22-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏCLÀ©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²ø²æ¤ÎÂ¿¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤â¤¹¤Ç¤Ë3»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Æ¥£¤Ï¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤ò´Þ¤á¤ÆCB¤¬5¿Í¤¤¤ë¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥ì¥¤¥¹¡¢¥¸¥å¥Þ¡¦¥Ð¡¼¤ò´Þ¤á¤ë¤È7¿Í¡£¥ì¥¤¥¹¤È¥¸¥å¥Þ¡¦¥Ð¡¼¤Ï¤È¤â¤Ë19ºÐ¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÉüµ¢¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²ø²æ¤¬¤Á¤Ê¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¿··ÀÌó¤Ï¥ê¥¹¥¯¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥¯¥µ¥Î¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¼ê¤â°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¥¹¥È¡¼¥ó¥ºËÜ¿Í¤Î·èÃÇ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£