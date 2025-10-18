¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤²á¤®¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤¤¬¡Ä¡×¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÆâ³Ñ°ìÊÕÅÝ¤òÁ°¥ª¥ê´ÆÆÄ¤ÎÌ¾¾¤¬µ¿Ìä»ë¡Ö»¶¤é¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
Åê¼ê¸òÂå¤Î¤¿¤á¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡Ö2025 ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥Ñ¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤ÎÂè4Àï¤¬¡¢10·î18Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬6²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢2°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë4ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û4Àï3È¯¤ÎÇË²õÎÏ¡ªÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î¾¡¤Á±Û¤·2¥é¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÀèÈ¯¡¦Âç´ØÍ§µ×¤¬¸í»»¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬½é²ó¤Ë4ÈÖ¡¦ÃæÂ¼¹¸¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨13¾¡º¸ÏÓ¤¬°ì»à¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à2ÈÖ¤Î»³åÑ½¨¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆ±ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤¯3ÈÖ¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¤Ï¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º3ËÜÎÝÂÇÌÜ¤Îº¸±Û¤¨¾¡¤Á±Û¤·2¥é¥ó¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦¾¾ËÜÀ²¤È¤Î¸òÂå¤ò·èÃÇ¡£¤ï¤º¤«2²ó1/3¡¢50µå¤Ç¤ÎKO¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î²ó¤À¤±¤Ç4ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¸å¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤â¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡£4²ó°ì»à¤«¤é1ÈÖ¡¦¿åÃ«½Ö¤Ë±¦Íã¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤Î¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£150¥¥í¶á¤¤Ä¾µå¤Ë¤Ï°ÒÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æó»à¤«¤é¤ÏÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÆâ³ÑÃæ¿´¤ÎÇÛµå¡£¤³¤ì¤Ëµ¿ÌäÉä¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ·Ñ¶É¤Î¡ØNHK-BS¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Á°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¤ÎÃæÅèÁï»á¤À¡£
¡Ö¶¯°ú¤Ë¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¹Ô¤¤¹¤®¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë»¶¤é¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£ºÇ¹â¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë»È¤¤²á¤®¤Æ¡¢´Ö°ã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢»Íµå¡¢»Íµå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÌ¾Êá¼ê¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¡¢»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Ï2021¡Á23Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¤é¤·¤¤»ØÅ¦¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÄ¾¸å¡¢¾¾ËÜÀ²¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤ËÃæÁ°¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò±¿¤Ð¤ì¡¢6¼ºÅÀÌÜ¡£¹ßÈÄ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢3ÈÖ¼ê¡¦°ËÆ£Í¥Êå¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]