¡Ö¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤À¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×3È¯&²÷Åê¤ÇMVP¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¡ÈÉü³è·à¡É¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈà¤ò¡ØGOAT¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
ÂçÃ«¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î17Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë5¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬7²¯¥É¥ë¤Î²ÁÃÍ¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î1»î¹ç3È¯¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÅê¤²¤ÆÂç³èÌö¤Ç¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤â´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØClutchPoints¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈà¤ò¡ØGOAT¡Ê»Ë¾åºÇ¹â¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¤·¡¢Èà¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊºÍÇ½¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¡ÖGOAT¡Ê»Ë¾åºÇ¹â¡Ë¡×¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£Èà¤é¤ÎÈ¿±þ¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï³§¡¢ÌÜ·â¼Ô¤À¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤À¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡©¡©¡©¡×¡Ö¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ë¾þ¤ì¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÍÇË¤ò·è¤á¤ë»î¹ç¤Ç¡¢µö¤·¤¿°ÂÂÇ¡Ê2ËÜ¡Ë¤è¤ê¡¢ÂÇ¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¡Ê3ËÜ¡Ë¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç½é²ó¤Ë»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÉüÄ´¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¤È¡¢Âè4Àï¤ÇÂÇËÀ¤¬¤µ¤¯Îö¡£ÇÉ¼ê¤ÊÉü³è·à¤ò±é¤¸¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âMVPµé¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]