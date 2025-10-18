ºå¿À29ºÐº¸ÏÓ¤Ï¡Ö´°àú¤À¤Ã¤¿¡×¤±¤É°ì¤Ä¤À¤±ÃíÊ¸¡¡¡ÖºäËÜ¤ÎÇÛµåÄÌ¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¸µÅê¼ê¥³¡¼¥Á
8²ó°ì»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤ÎÅêµå¤òÂ³¤±¤¿ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡Ö2025 JERA ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥»¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤ÎÂè3Àï¤¬10·î17Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Îºå¿À¤¬2°Ì¡¦DeNA¤Ë4-0¤Ç²÷¾¡¡£3Ï¢¾¡¤È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î1¾¡¤È¹ç¤ï¤»¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ4¾¡0ÇÔ¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¤¤¶ÆüËÜ°ì¤Ø¡ª 2025Ç¯10·î17Æü ¡Úºå¿À vs DeNA¡Û º´Æ£µÁÂ§¤Î´ã
¡¡½é²ó¤Ëº´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÀèÀ©3¥é¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£2¡Á7²ó¤Þ¤Ç6¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Î»°¼ÔËÞÂà¡£8²ó°ì»à¤«¤é½é¤ÎÈï°ÂÂÇ¤ò´Þ¤à3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Æó»à¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç2ÈÖ¼ê¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤Ë¸òÂå¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ·Ñ¤®¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤¬DeNA1ÈÖ¡¦²ÜÌ¾Ã£É×¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡8²ó°ì»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¡¼¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î²÷Åê¤ò±é¤¸¤¿º¸ÏÓ¤ò¡Ö´°àú¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2002¡Á04Ç¯¤Þ¤Çºå¿ÀÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£µÁÂ§»á¤À¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏºåµÞ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¡¢¥»¡¦¥Ñ5µåÃÄ¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿Ì¾Çì³Ú¤Ï¡¢10·î18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥§¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎÀª¤¤¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¾å¤Ç¤Î¶¯¤µ¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈË«¤á¤Á¤¤®¤Ã¤¿¡£
¡Ö´°àú¤À¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤³¤½¡¢ÀË¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£8²ó°ì»à¡£DeNA¤¬ÂåÂÇ¡¦¾¾Èø¼®²¸¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¡£¥«¥¦¥ó¥È2-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡£147¥¥í¤Î¹â¤áÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢ÂçµÏ¿¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ó¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ò¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£·ë²ÌÏÀ¤Ç¤¢¤ë¤±¤É¡¢ºäËÜ¡ÊÀ¿»ÖÏº¡Ë¤ÎÇÛµå¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¡¢»ÄÇ°¤Ë»×¤¦1µå¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âè3Àï¤Î¡ÈMVP¡É¤Ë¤Ï¹â¶¶¤òÁª¤ó¤À¡£¡ÖCS½éÀèÈ¯¤Ç7²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÊÑ²½µå¤â¡¢100ÅÀ¤Ë¶á¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹Í¥¾¡·èÄê¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¿½¤·Ê¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ô¡¹¤Î¸Î¾ã¤È¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿29ºÐ¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡£10·î25Æü³«Ëë¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â´üÂÔ½½Ê¬¤À¡£
