ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢¿¶¤ê¸þ¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂçÍ¥¾¡¡×¡Ö¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÅ·ºÍ¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤¬£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö£Å£Ó£Ã£Á£Ð£Å¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸å£±£°»þ¡Ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºùÅÄ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤«¤Ê¡©¡¡¡÷£å£ó£ã£á£ð£å¡²£î£ô£ö¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿°áÁõ»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤ä£Ô¥·¥ã¥Ä¤ËË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀðÉ÷µ¡¤ÇÎÃ¤ó¤Ç¤ë¤Ò¤è¤ê¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡¡ËÜÅö¤Ë¤Ò¤è¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÅ·ºÍ¤À¤è¡Á¡×¡Ö¡©¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©²áµî°ì¹¥¤¤Ê¥Ó¥¸¥å¤Ç¤¹¡¡¤É¤³¤«Ñ³¤¯¤ÆÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡¢ÂçÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¡Åê¹Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª Êª¸ìÁ´Éô¤¬ÌÌÇò¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¥Ï¥Á¤È¥ê¥ó¥À¤¬¸À¤¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¯¤Æ°ìÀ¸¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥É¥ì¥¹»÷¹ç¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡ÖÅê¹Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡£±ËçÌÜ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£