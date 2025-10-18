BOYNEXTDOOR¡¢¿·¶Ê¡ØHollywood Action¡ÙMV¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¸ø³«¡ª"±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð"¤ËÃíÌÜ
BOYNEXTDOOR¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥É¥¢¡Ë¤¬¿·¶Ê¡ØHollywood Action¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¤ò¸ø³«¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡¢¿¼Ìë¤ÎÅìµþ¤ª»¶ÊâSHOT
BOYNEXTDOOR¤Ï10·î17Æü¸á¸å10»þ¡¢HYBE LABELS¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç 5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Action¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØHollywood Action¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²¾ÁÛ¤Î±Ç²è»£±Æ¸½¾ì¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ÂçÄÌ¤ê¤Ç¼«Í³¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£ËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò»úËë¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¼«Í³¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Ñ¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØHollywood Action¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥«¥´¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£BOYNEXTDOOR¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØWHO!¡Ù¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBut I Like You¡Ù¡ØOne and Only¡Ù¡ØSerenade¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª°ÊÍè¡¢µ×¡¹¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥·¥«¥´¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤È¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï±Ç²èÀ©ºî¥Á¡¼¥à¡ÖTEAM THE ACTION¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥«¥´¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¹Êó³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥·¥«¥´¤Ç¤Î¡ÖTEAM THE ACTION¡×¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØHollywood Action¡Ù¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÏÈó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥ê¥º¥à¤È·Ú²÷¤Ê¥Ö¥é¥¹²»¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¡£²Î»ì¡ÖEverybody Hollywood action¡×¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥Õ¥Ã¥¯¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£¤Þ¤¿¡¢²ÚÎï¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
BOYNEXTDOOR¤Ï10·î20Æü¸á¸å6»þ¤Ë5ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Action¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢Æ±Æü¸á¸å8»þ¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¹¾À¾¶è¡Ê¥«¥ó¥½¥°¡Ë¤ÎKBS¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¡£¤½¤³¤Ç¿·¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½éÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØHollywood Action¡Ù¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼«¿®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²Î»ì¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯Æ²¡¹¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¶Êºî¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡¢¥Æ¥µ¥ó¡¢¥¦¥Ê¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥Ï¥ó¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Îºî¶ÈÇ½ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢BOYNEXTDOOR¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï10·î15Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô200Ëü¿Í¤òÃ£À®¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÃ»´ü´Ö¤ÇÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô10²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£