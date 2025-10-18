ÇµÌÚºä46Àîºêºù¡¢Æ²¡¹¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼ ¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡ß¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤ÇÌ¥Î»¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÇµÌÚºä46¤ÎÀîºêºù¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46Àîºêºù¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÄ¶¥ß¥Ë¾æ»Ñ
¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ù¥í¥¢¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿ÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ø¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Àîºê¡£Æ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤Ç¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£½©¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46Àîºêºù¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÄ¶¥ß¥Ë¾æ»Ñ
¢¡Àîºêºù¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
