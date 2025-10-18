°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡¡µÜºê¸¬²ð»á¤Ë¤â¥À¥á½Ð¤·¡Ö¤â¤¦À¯¼£É¾ÏÀ²È¼º³Ê¡×¡¡ÅÄºê»ËÏº»á¤ËÂ³¤
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡Ê50¡Ë¤¬¡¢17ÆüÇÛ¿®¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³ÚÂÔ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È´ßÃ«Íö´Ý¡¢µÜºê»á¤ò¿Ê¹ÔÌò¤Ë3¿Í¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛÃÂÀ¸¤«¤é¤ï¤º¤«4Æü¤Ë¸øÌÀ¤¬Ï¢Î©²ò¾Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢µÜºê»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦¤«²È¤Ç¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£É×ÉØÀ¸³è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡È»ä¤¢¤ó¤¿¤ËÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¡£1²ó¼Â²È¤Ëµ¢¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¯¤é¤¤¡É¤Î²È½Ð¡¢¥¸¥ã¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢´°Á´¤ËÎ¥º§ÆÏ½Ð¤·¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤³¤³¤Ç¡¢µÈÂ¼»á¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸øÌÀÅÞ¡¢ËÜµ¤¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£µÜºê»á¤Ï¡Ö¤½¤ÎÆü¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤Ñ¤·¤ã¤Ñ¤·¤ã¤Ñ¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î»þ¤ÎÅà¤êÉÕ¤¤¤¿´é¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ¡×¡£Î¾ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌÁ°¡¢¹â»Ô»á¤Î¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤Æ¡¢Î¾ÅÞ¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤ò»¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÜºê»á¤Ë¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡Ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¼º³Ê¡£¤½¤ê¤ã¤â¤¦À¯¼£É¾ÏÀ²È¼º³Ê¡×¤ÈÄËÎõ¤Ê°ì¸À¡£¼«¿È¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¸øÌÀ¤«¤é¤Î²«¿§¿®¹æ¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬ÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¸øÌÀÅÞ°Æ¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤¿»þ¡£¸øÌÀÅÞ¡¢ËÜµ¤¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¡×
¡¡À¯¼£¤È¥«¥ÍÌäÂê¤Î·èÃå¤Î¤¿¤á¡¢¸øÌÀ¤¬¼«Ì±¤Ëµá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÁë¸ý¤ò¡¢ÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë¸ÂÄê¤¹¤Ù¤¤È¤Î°Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤¬´è¤Ê¤ËµñÈÝ¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ì±¤¬¡ËÀäÂÐ¤Î¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀäÂÐ¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö²¿¤Ç¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤¿¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¸©µÄ²ñµÄ°÷¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸Ä¿Í¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤ÏÆ©ÌÀ²½¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È¡£Æ©ÌÀ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞ¤Î¹Í¤¨Êý¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Ç¤â¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¼«Ì±¤¬»ý¤ÄÁë¸ý¤Ï7000°Ê¾å¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¿ô¤ÎËÄÂç¤µ¤«¤éÆ©ÌÀÀ¤Ë¤ÏÂç¤¤Êµ¿ÌäÉä¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¡Ê¼õ¤±»®¤ò¡ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸øÌÀÅÞ¤Î°Æ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÅÞËÜÉô¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤·¤«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÏÊý¤ÎµÄ°÷¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤¹¤ë¤È¤«¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤¿°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¤·¤«¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È°ú¤Ã¹þ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤·¡¢¡ÖÍýÍ³¤òºî¤ë¤¿¤á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î»ëÅÀ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍýÍ³¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢À¤´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¡×¤È¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤ÏÆ±Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤ÇµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ú´ÑÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅÄºê»ËÏº»á¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅÄºê¤µ¤ó¤Ï¡¢´Å¤¤¡£É¾ÏÀ²È¤Î°è¡£¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËµÄ°÷Äê¿ô¤Ïºï¸º¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¹þ¤á¤Æ¥À¥á½Ð¤·¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£