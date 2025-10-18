½»µÈÈþµª¥¢¥Ê¡¡¾¦¼Ò¥Þ¥óÉã¤Ï50ºÐ¤ÇÆÈÎ©·èÃÇ¡¡4Ç¯¸å¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡Ö¤¢¤È¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¡Ê52¡Ë¤¬18Æü¡¢BSÆü¥Æ¥ì¡Ö¿¹ÅÄ·òºî¥¢¥ï¡¼¡¡¿ÍÀ¸¥±¥ó¥µ¥¯Áë¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ë´¤Éã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡6ºÐ¤Î»þ¡¢¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿Éã¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¡£°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ³°¤Î±ýÍè¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿½»µÈ¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏÅìµþ¤Ç²á¤´¤·¡¢Â¾¤Î²ÈÂ²¤Ï³¤³°¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬Ìä¡£¤½¤³¤ÇÉã¤«¤é¾×·â¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤ÇÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Þ¤¹¡£¥«¥Ê¥À¤Ë°ÜÌ±¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é²ÈÂ²4¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ï°ìÀ¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Ê¾å¡×¡£Åö»þÉã¤Ï50ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç¡¢ÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢54ºÐ¤Î»þ¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢Å·¹ñ¤Ø¡£
¡¡½»µÈ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¸µµ¤¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Éã¤¬ÆÍÁ³Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¡£¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ê»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£Éã¤¬¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍ£°ì¤Îµß¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢½»µÈ¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡Ö¤¢¤È¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤È¡£¤¢¤È¤Ç¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡£ËèÆü¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£