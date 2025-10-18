ÃöÄÍ·òÂÀ¡¡´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë39ºÐ¤Ç½é¼Ì¿¿½¸¡¡¡Ö¸½ºß¤Î¾Ú¤ò»Ä¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃöÄÍ·òÂÀ¡Ê39¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é¼Ì¿¿½¸¡ÖThank¡¡you¡¡ALL¡ª¡×¡Ê¥·¥ó¥³¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¡¹´¶¼Õ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤«¤é39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ëº£·î8Æü¤ËÈ¯Çä¡£¡Ö40ºÐ¤ä²¿¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¯Çä¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë3Æü´Ö¡¢ÂæÏÑ¤Ç´º¹Ô¡£¡ÖÈóÆü¾ïÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤«¤é½éË¬Ìä¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±ÃÏ¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ö¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë²¹¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥í¥±¤Ç»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²°Âæ¤Ç¤Ï¡È¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¡©¡É¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É1ÆüÅ¹Ä¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´¶¼Õ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ö39ÅÀÃæ39ÅÀËþÅÀ¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö39ºÐ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸½ºß¤Î¾Ú¤ò»Ä¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£