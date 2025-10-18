¥Ñ¥«¥Ã¤È³ä¤Ã¤Æ¼§ÀÐ¤Ç¥Ú¥¿¥Ã¤ÈÀßÃÖ¡£ËÉ¿å¤À¤«¤é¤ªÉ÷Ï¤¤Ç²÷Å¬¥¹¥Æ¥ì¥ª¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤¾¡ª
¤ªÉ÷Ï¤¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤â¡¢²»¤Î¹¤¬¤ê¤¬¤¤¤Þ¤¤¤ÁÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤Ç2¤Ä¤Ë³ä¤ì¤ëËÉ¿å¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖMaGdget Dual Speaker¡×¤Ç¤¹¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÇÊÉ¤ä¶âÂ°ÌÌ¤ËµÛÃå¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º¸±¦¤ËÎ¥¤·¤ÆÇÛÃÖ¤¹¤ì¤ÐÇ÷ÎÏ¥¹¥Æ¥ì¥ª¶õ´Ö¤Ë¡£¤ªÉ÷Ï¤¤â¡¢¥Ç¥¹¥¯¤â¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤Ç²»³ÚÂÎ¸³¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤ª¥È¥¯¤ÊÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¾ðÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç°ÌÃÖ¤¬¼«Í³¼«ºß
°ìÈÌÅª¤ÊBluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ï¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤É¤ËÃÖ¤¯¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖMaGdget Dual Speaker¡×¤Ï¶¯ÎÏ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¼«Í³¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¡£
¤µ¤é¤ËIPX6¤ÎËÉ¿åµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ÎÊÉ¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£²»¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤ë¤Î¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î¥µ¥é¥¦¥ó¥É¶õ´Ö¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¿åË×¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤À¤±¤Ï¤´Ãí°Õ¤ò¡£
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤á¤ÎBluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£ÊÒ¼ê¤Ç¤â»ý¤Æ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤â¶ìÏ«¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¥¹¥Æ¥ì¥ª¶õ´Ö
¡ÖMaGdget Dual Speaker¡×¤Î¤â¤¦1¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Ê¬Î¥µ¡Ç½¡£¥Ñ¥«¥Ã¤È2¤Ä¤Ë¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¥¹¥Æ¥ì¥ª´Ä¶¤ò¼Â¸½¡£
ÊªÍýÅª¤Ëµ÷Î¥¤äÄê°Ì´¶¤òÄ´À°¤·¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ªºÆÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Î×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
´ðËÜ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤â½¼¼Â
¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤â½½Ê¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Î¿´¤Î½ÐÎÏ¤ÏºÇÂç20W¡£²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¤â²»³ä¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤¬ÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç²»ÎÌ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄÌ¿®¤ÏBluetooth5.4¤òºÎÍÑ¡£ÀÜÂ³°ÂÄêÀ¤ÈÃÙ±ä¤ÎÄã¸º¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¡¢¤â¤Á¤í¤ó2²óÌÜ°Ê¹ß¤Ï¼«Æ°¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎÍ·¤ÓÊý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖMaGdget Dual Speaker¡×¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤â¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â²»³Ú¤ä±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼¹É®»þÅÀ¤Ç°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤«¤é33¡óOFF¤Î5,896±ß¡ÊÀÇ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤ª¥È¥¯¤ÊÀè¹Ô¥»¡¼¥ëÃæ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ä±Ç²è´Õ¾Þ¤Ç³èÌö¡ª¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤É¤³¤Ç¤âµÛÃå¤Ç¤¤ëËÉ¿å¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
