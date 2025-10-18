AI¤¬³Êº¹³ÈÂç¤ò½õÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò·Ù¹ð¡½IMFÀìÌ³Íý»ö
¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤Î¥²¥ª¥ë¥®¥¨¥ÐÀìÌ³Íý»ö¤Ï10·î16Æü¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç³Æ¹ñ¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³Æ¹ñ´Ö¤Î³Êº¹³ÈÂç¤ÎÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥ª¥ë¥®¥¨¥ÐÀìÌ³Íý»ö¤Ï³Æ¹ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢AI¤ò¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºöÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
IMF¤¬10·î14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ØÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¡ÊWEO¡Ë¡Ù¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï3.2%¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï3.1%¤Ë¸ºÂ®¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥²¥ª¥ë¥®¥¨¥ÐÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢AI¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÇ¯´ÖÀ®Ä¹Î¨¤òÇ¯0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é0.8¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙ²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¹×¸¥¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤¬¡¢AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀèÆ¬Áö¼Ô¤ÈÍî¸å¼Ô¤Î´Ö¤ËÈó¾ï¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬³Æ¹ñ¹ñÆâ¤È³Æ¹ñ´Ö¤Î³Êº¹³ÈÂç¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë