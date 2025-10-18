¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ä¡×ºÊÉ×ÌÚÁïà¿ä¤·¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö²µ½÷¤Ê´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡¢²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡¼¡×
ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Çà¿ä¤·á¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï(44)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÅê¹Æ¡£à¿ä¤·á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ´¤ì¤ÎÃæÃ«½á¿ÍÍÍ¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÀ¸¿ä¤·¤Þ¤¹!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö#¥Ù¥ë¥È¤â¿¨¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö#¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È½Å¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤È¤Î¡¢´ò¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£2¿Í¤Ï¡¢9ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×(TBS)¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë2021Ç¯¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Îý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÙ¡¹¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²µ½÷¤Ê´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡¢²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¡ÖºÊÉ×ÌÚ¤¯¤ó¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÊÉ×ÌÚ¤¯¤ó¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥½¥ì¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£