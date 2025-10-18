¡Ö1¿Í¤À¤±¶Ì¼êÈ¢³«¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¸Å´õ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈàºÆ²ñáÇ¯²¼¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¤ÎÇòÈ±»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¤¹¤´¤¤Ï·¤±¤¿¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¬Á´¤¯¤Ê¤·¡×
¡Ö¥¦¥Ã¥Ç¥£¤È¥Ð¥º¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤Î°ìÊý¡Ä
¡¡29Ç¯Á°¤Î±Ç²è¡Ö¥È¥¤Ž¥¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À2¿Í¤¬àºÆ²ñá2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤¹¤ë¤â¡¢Ç¯²¼ÇÐÍ¥¤Îà·ãÊÑá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¡¼¥Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£¼ç±é¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ(62)¤¬ÇòÈ±¤ËÉ¦¤òÃß¤¨¤¿àºã¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤óŽ¥¸þ°æ¸÷ÂÀÏºáÌò¤Î»Ñ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö½ê¤µ¤ó¤Î¤½¤³¤ó¥È¥³¥í¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸(70)¤ÈàºÆ²ñá¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¥¦¥Ã¥Ç¥£¤È¥Ð¥º¡×¡Ö½ê¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ó¤ÞÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÅâÂô¤µ¤ó¤À¤±¤¹¤´¤¤Ï·¤±¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÅâÂô¤µ¤ó¤À¤±¶Ì¼êÈ¢³«¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¡£¡×¡Ö³Ü¤Î¤¢¤¿¤ê¤âÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÅâÂô¤µ¤ó¤ÎÌÌ±Æ¤¬Á´¤¯¤Ê¤·¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÌòÊÁ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅâÂô¤Ï¡¢1992Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×(96Ç¯~)¤Ç¤Ï¥ª¥â¥Á¥ã¤¿¤Á¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Î¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¿Í·ÁŽ¥¥¦¥Ã¥Ç¥£¡¦¥×¥é¥¤¥É¤Î¿áÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¡¢àÁêËÀá¤Î¥Ð¥ºŽ¥¥é¥¤¥È¥¤¥ä¡¼¤ò½ê¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£