¡ÖÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×ÇÀ²È½Ð¿È¤Î¥¦¥ÞÌ¼À¼Í¥à¼«¤é°é¤Æ¤¿áÊÆÈÎÇäÊó¹ð¤ËÈ¿¶Á¡ÖÇÀ¶ÈÀ¼Í¥¤ÎËÜµ¤¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×
¿Íµ¤À¼Í¥¤¬°é¤Æ¤¿¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
¡¡¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Î¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢À¼Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎMachico¤ÎÊó¹ð¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Åç¸©¤ÎÇÀ²È½Ð¿È¤ÇàÇÀ¶ÈÀ¼Í¥á¤ò¼«¾Î¤¹¤ëMachico¤Ï¡¢ÃÏ¸µÇÀ¶¨¤Î¡Ö¡ØÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡Ù¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹Âç»È¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Åç¸©ÊÆ¡Ö¤¢¤¤í¤Þ¤ó¡×¤ò¼«¤é°é¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤òSNS¤ÇÅÙ¡¹Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢X¤ÇÌµ»ö°ð´¢¤ê¤Þ¤Ç½ª¤¨¤¿»ö¤òÅÁ¤¨¡ÖMachicoÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥Õ¡¼¥É¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×(25¡¢26Æü)¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÂç¤·¤¿¤â¤ó¤À¥¹¥´¥¤!¡×¡ÖMachicoÊÆ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÇÀ¶ÈÀ¼Í¥¤ÎËÜµ¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ËÜ¿Í¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤ÈàMachicoÊÆá¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç2¥¥í2000±ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£