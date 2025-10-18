°¦É²¤ÏÂ¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ß³Ê¤¬·èÄê¤¹¤ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¡§Ê¡ÉÚ¸ö´õ

¡¡J£²ºÇ²¼°Ì¤Î°¦É²FC¤Ï10·î18Æü¡¢Âè33Àá¤Ç¤¤¤ï¤­FC¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£

¡¡½øÈ×¤«¤éÁê¼ê¤Î¹¶Àª¤ò¼õ¤±¤ë¤È33Ê¬¡¢ÀèÀ©¤òµö¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î49Ê¬¡¢ËÙÊÆÍ¦µ±¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÁ¾º¬ÅÄ¾÷¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£

¡¡¤·¤«¤·¡¢77Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
 
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¾¡ÅÀ¡Ö20¡×¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦É²¤Ï¡¢Â¾¥«¡¼¥É¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇJ£³¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤Ë¡£19Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÆ±Àá¤Ç¡¢16°Ì¤Î·§ËÜ¤È17°Ì¤ÎÂçÊ¬¡Ê¤È¤â¤Ë¾¡ÅÀ34¡Ë¤¬Â·¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¾ì¹ç¡¢£µ»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ18°Ì°Ê²¼¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£

