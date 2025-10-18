J£²°¦É²¤Ë¹ß³Ê·èÄê¤Î²ÄÇ½À¡Ä·§ËÜ¡õÂçÊ¬¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç£µ»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ18°Ì°Ê²¼¤¬³ÎÄê
¡¡J£²ºÇ²¼°Ì¤Î°¦É²FC¤Ï10·î18Æü¡¢Âè33Àá¤Ç¤¤¤ï¤FC¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÁê¼ê¤Î¹¶Àª¤ò¼õ¤±¤ë¤È33Ê¬¡¢ÀèÀ©¤òµö¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î49Ê¬¡¢ËÙÊÆÍ¦µ±¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÁ¾º¬ÅÄ¾÷¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢77Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¾¡ÅÀ¡Ö20¡×¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦É²¤Ï¡¢Â¾¥«¡¼¥É¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇJ£³¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤Ë¡£19Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÆ±Àá¤Ç¡¢16°Ì¤Î·§ËÜ¤È17°Ì¤ÎÂçÊ¬¡Ê¤È¤â¤Ë¾¡ÅÀ34¡Ë¤¬Â·¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¾ì¹ç¡¢£µ»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ18°Ì°Ê²¼¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
