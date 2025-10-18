À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ 3¥´ー¥ë¤âº£µ¨ºÇÂ¿5¼ºÅÀ¤Ç¥êー¥°Àï4Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¡ÄÀîºê¤Ë3-5¡ÚJ1¥êー¥°Âè34ÀáÂ®Êó¡Û
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥êー¥°Âè34Àá¤Ï10·î18Æü¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç·×7»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-5¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿å¤ÏÁ°È¾ÂçÎÌ4¼ºÅÀ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸µÀîºê¤ÎMF¾®ÄÍÏÂµ¨¤Î¡È²¸ÊÖ¤·ÃÆ¡É¤Ê¤É3¥´ー¥ë¤òÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶Éº£µ¨ºÇÂ¿5¼ºÅÀ¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢¥êー¥°Àï4Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥êー¥°Âè34Àá¡á:Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbyFujitu:22,292¿Í¡ÛÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹3(1-4¡¢2-1)5Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì ¡ãÆÀÅÀ¼Ô¡ä ¡ÚÀ¶¡Û¾®ÄÍÏÂµ¨¡¢¹â¶¶Íø¼ù¡¢ËÌÀî¹ÒÌé(PK) ¡ÚÀî¡ÛÏÆºäÂÙÅÍ¡¢º´¡¹ÌÚ°°¡¢°ËÆ£Ã£ºÈ¡¢¥¨¥ê¥½¥ó¡¢²Ï¸¶ÁÏ