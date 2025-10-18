¡ÚÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û¥Ï¥í¥×¥í½êÂ°¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖOCHA¡¡NORMA¡×¤È12¡¦7¸å³Ú±à¤Ç¥³¥é¥Ü¶½¹Ô
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ï18Æü¡¢12·î7Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½êÂ°¤Î8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖOCHA¡¡NORMA¡Ê¥ª¥Á¥ã¥Î¡¼¥Þ¡Ë¡×¤ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¶½¹Ô¡Ö¤ª¤Á¤ã¥×¥í¡ù¸å³Ú±à¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖAdditional¡¡Attack¡¡¡Ç25¡×Âç²ñÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥ª¥Á¥ã¥Î¡¼¥Þ¤Ï2022Ç¯7·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡ÖÎø¤Î¥¯¥é¥¦¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥È/¤ªº×¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤¼¡ª¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£10·î15Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£Âç²ñÅöÆü¤ÏÅìµþ½÷»Ò¤Î»î¹ç¡¢¥ª¥Á¥ã¥Î¡¼¥Þ¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¤½¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬·×²èÃæ¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
