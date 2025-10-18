¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¡¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎµÌ¾¡Ö»ä¤Ë°ìÇ¤¡×¤âµÌ¾¿ÍÊª¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×ÌÀ¸À¤»¤º
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê56¡Ë¤¬18Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼LIVE¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦55¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö·èÃÇ¤Î»þ´ü¤Ï¡¢º£¡×¤È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ëµ¤·¤Æ²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ì±¤È°Ý¿·Â¤·¤Æ¤â²áÈ¾¿ôÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æº£¼óÁê»ØÌ¾¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë178Ëü¡¢¸ºÀÇ¤ÎÏÃ¡¢À¯ºö¼Â¸½¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÐ·è¤è¤ê²ò·è¡£¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦ÁíÍýÂç¿Ã¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹â»Ô¡ÊÁáÉÄÁíºÛ¡Ë¤µ¤ó¤È¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ·èÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤ÏÀ¯ºö¼Â¸½¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·µÈÂ¼»á¤Î½Ð±é½ªÎ»¸å¤ËÈÖÁÈ¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¿¤À»ä¤Ï·èÃÇ´û¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖÆâ³Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³°¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤³¤â²áÈ¾¿ô¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¯¼£¾õ¶·¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¼Â¤ÏÀ¯ºö¼Â¸½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êýºö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö103Ëü¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤È¥¬¥½¥ê¥óÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î12·î¤Ë¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±¤Î3ÅÞ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤Þ¤º¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¹¤Í¡¢¿®Íê´Ø·¸¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤ì¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤È¤â²¿ÅÙ¤â²ñ¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢°ìÄê¤Î¤´Íý²ò¤È¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¤Þ¤º¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇµÈÂ¼»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤¬º£¤â¹ñÌ±¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¿¶¤é¤ì¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤â¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ì¤Ð¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¼óÈÉ»ØÌ¾¤Î½ñ¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòÆüÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¤¤Æ»ä¤Ë°ìÇ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÇ°¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤Ëº£°ìÇ¤¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡Ö¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤ÎÄ¾µå¼ÁÌä¤â¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡ÖYES¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÀ±3¤Ä¤ò·Ç¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£