¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¡¡²£ÉÍFC2¡½2¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä¡Ë
¡¡¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤à18°Ì¤Î²£ÉÍFC¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÌ¾¸Å²°¤È2¡½2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£1¡½2¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎDF°ËÆ£Ëê¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¹ß³Ê·÷³°¤Î17°Ì²£ÉÍ¤È31¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¡¢²£ÉÍ¤¬±ºÏÂ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á2¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÊÅÓÃæ½Ð¾ì°Ê¹ß¤Î¼ºÅÀ¤ò¡Ë¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤Ã¤Æ»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ê¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¥·¥å¡¼¥È¿ô1¡½11¤È²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â20Ê¬¤ËFWÝ¯Àî¥½¥í¥â¥ó¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀèÀ©¡£¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾26Ê¬¤ËDF¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¸¥¾å¤·¤¿PK¤òMF°ð³À¾Í¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ±35Ê¬¤ËDFº´Æ£àöÂç¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ªÈ×¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤éºÇ¸å¤Ï°ËÆ£¤¬¥´¡¼¥ëº¸¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¤Î»ÄÎ±¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¤Ç÷¤Ï¸«¤»¤¿¡£»°±ºÊ¸¾æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¸åµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÀäÂÐ¼è¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ç¼è¤ì¤¿1ÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£Á´Á³Èá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ã¯¤Ò¤È¤êÁª¼ê¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£