Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡¡£²£°Æü³«Ëë¤ÎÅì¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯£Ï£Ð¤ò·ç¾ì¡¡ÄË¤á¤¿º¸ÂÀ¤â¤â¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤±¤¬¤òËÉ¤°¤¿¤áµÙÍÜ¤È²óÉü¤¬ºÇÁ±¡×
¡¡£´ÂçÂç²ñ£´ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±£¶°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬¡¢½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿£²£°Æü³«Ëë¤ÎÅì¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÅìµþ¡¦ÍÌÀ¡Ë¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤È£±£¸Æü¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ï¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÅìµþ¤Ç¤Î»î¹ç¤ò´þ¸¢¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢°åÎÅÀìÌç²È¤È¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î²ø²æ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤ÏµÙÍÜ¤È²óÉü¤¬ºÇÁ±¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ì½µ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ï¡¢º£½µ¡¢Âçºå¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó½÷»ÒÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡££±£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£²²óÀï¤ÎºÇ½ª¥»¥Ã¥È½ªÈ×¤Çº¸ÂÀ¤â¤â¤òÄË¤á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ç¼£ÎÅ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¡Ê¤±¤¬¤¬¡ËÁá¤¯¼£¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¦¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£·Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤òÁ°¤Ë´þ¸¢¤·¤¿¡£