¡Ú½©²Ú¾Þ¡ÛÌÆÇÏ»°´§ºÇ½ªÀï¤ò¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÏÊÕ¤Î¼«Ê¢¤ÇÌÜ»Ø¤»100Ëü±ß¡ª¡ÙÉÚÅÄÍµª¡õ»°Åè¤Þ¤ê¤¨
¡ÚÆ°²è¡Û½©²Ú¾Þ¡ÊGI¡Ë¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡Ãhttps://youtube.com/live/WD9aO_qwGlY
¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÏÊÕ¤¬¼«Ê¢1Ëü±ß¤Ç100Ëü±ß¤ÎÅªÃæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÏÊÕ¤Î¼«Ê¢¤ÇÌÜ»Ø¤»100Ëü±ß¡ª¡Ù
ÌÆÇÏ»°´§ºÇ½ªÀï¡ØÂè30²ó½©²Ú¾Þ¡ÊGI¡Ë¡Ù¤ò¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡ª
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Î¤¦¤ó¤Á¤¯¤äÎ¢ÏÃ¡¢¥Ò¥ó¥ÈËþºÜ¤ÎÍÎÏ¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä
¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÏÊÕ
ÉÚÅÄÍµª¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
»°Åè¤Þ¤ê¤¨¡ÊÅìµþ¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë
Âè30²ó½©²Ú¾Þ¡ÊGI¡ËÏÈ½ç
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë3²óµþÅÔ7Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ35Ê¬
ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀÎð µ³¼êÌ¾¡Ë
1-1 ¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¡ÊÌÆ3 ºä°æÎÜÀ±¡Ë
1-2 ¥ëー¥¸¥å¥½¥ê¥Æー¥ë¡ÊÌÆ3 ËÌÂ¼Í§°ì¡Ë
2-3 ¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¡ÊÌÆ3 ´äÅÄË¾Íè¡Ë
2-4 ¥ìー¥¼¥É¥é¥Þ¡ÊÌÆ3 Æ£²¬Í¤²ð¡Ë
3-5 ¥Ö¥é¥¦¥ó¥é¥Á¥§¥Ã¥È¡ÊÌÆ3 ÃÓÅº¸¬°ì¡Ë
3-6 ¥±¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¥¢¥¹¥¯¡ÊÌÆ3 À¾ÄÍÞ«Æó¡Ë
4-7 ¥¯¥ê¥Î¥á¥¤¡ÊÌÆ3 ¼ò°æ³Ø¡Ë
4-8 ¥Æ¥ì¥µ¡ÊÌÆ3 ¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
5-9 ¥Þ¥Ô¥åー¥¹¡ÊÌÆ3 ²£»³Éð»Ë¡Ë
5-10 ¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊÌÆ3 ÉðË¡Ë
6-11 ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¡ÊÌÆ3 C.¥ë¥áー¥ë¡Ë
6-12 ¥ôー¥ì¥ôー¡ÊÌÆ3 É©ÅÄÍµÆó¡Ë
7-13 ¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊÌÆ3 ´äÅÄ¹¯À¿¡Ë
7-14 ¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸ー¡ÊÌÆ3 À¾Â¼½ßÌé¡Ë
7-15 ¥¤¥ó¥ô¥©ー¥°¡ÊÌÆ3 ÃÄÌîÂçÀ®¡Ë
8-16 ¥é¥ó¥Õ¥©ー¥ô¥¡¥¦¡ÊÌÆ3 ¾®ºê°½Ìé¡Ë
8-17 ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡ÊÌÆ3 ÀîÅÄ¾²í¡Ë
8-18 ¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ìー¥Ì¡ÊÌÆ3 Ã°ÆâÍ´¼¡¡Ë
¢¨½ÐÇÏÉ½¡¦À®ÀÓ¡¦¥ª¥Ã¥ºÅù¤Ï¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥í¥Õ¥Í¤ò¥Àー¥È¤Î²øÊª¤Ë¤·¤¿ÇÏ!? "¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë" ¶¥ÇÏ³¦¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¦¤ëÀ¤µª¤ÎÂç±ÑÃÇ
¡Ú²ÚÎï¤Ê¤ëÉð°ì²È¡Û"¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«" ÉðË¡Ö¼«¿È¤¬¾è¤Ã¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤ÇÏ¡×
¡Ú¥¯¥»¶¯Ì¾ÇÏ¡ÛÆó´§ÇÏ¥¨¥¢¥·¥ã¥«ー¥ë¡Ö¥¢¥¿¥Þ¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×ÉðË¤â»×¤ï¤º·ãÅÜ¡ª¡©