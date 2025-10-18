ÅìÂçÂ´½÷Í¥¡¡Î¥º§¢ª£¶¡¢£´¡¢£³ºÐ¤Î£³»ù¥·¥ó¥Þ¥Þ¡¡ËèÄ«£µ»þµ¯¾²¤â¡ÖËèÆü¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤ÇÂçÊÑ¡×»Ò°é¤ÆÇº¤ß¤òÁêÃÌ
¡¡½÷Í¥¡¦µÆÀîÎç¡Ê£´£·¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆÀî¤ÏÅìÂçÍý²Ê°ìÎà¡¦¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê¡££±£·Ç¯£´·î¤Ë¼Â¶È²È¤È·ëº§¡££´£±ºÐ¤À¤Ã¤¿£±£¹Ç¯£´·î¤ËÂè£±»ÒÄ¹ÃË¡Ê£¶¡Ë¤ò¡¢£²£°Ç¯£±£²·î¤Ë¼¡ÃË¡Ê£´¡Ë¤ò½Ð»º¡££²£²Ç¯£±£°·î¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ª¤ÇÂè£³»Ò¡ÊÄ¹½÷¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡££²£´Ç¯£±£±·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ£³»ù¤ò°é¤Æ¤ëÆü¡¹¡£¡Ö¤Þ¤À¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÄ«¡Ë£µ»þ¤Ëµ¯¤¤Æ»Å»ö¤È¤«»¨ÍÑ¤ä¤Ã¤Æ¡¢£¶»þ¤°¤é¤¤¤«¤éÀöÂõ¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬³Ø¹»¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤ê¡¢Ä«¤´ÈÓºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌë¤´ÈÓ¤Î½àÈ÷¤·¤¿¤ê¡×¤ÈÁáÄ«¤«¤é¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»Ò¶¡¤¬Ä«¤´ÈÓ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ß¤òÁêÃÌ¡£¡Ö¡ÊºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤à¤ê¤ä¤ê¡Ë¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡½Ð»º¸å¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥ä¡¼´¥¤«¤¹»þ´Ö¤È¤«¤â¡£¥·¥ç¡¼¥È¤À¤È»Ò¶¡¤ÎÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤ë´Ö¤Ë´¥¤¯¤ó¤Ç¡¢³Ú¡×¤È»þÃ»¤Î¤¿¤á¤È¶ì¾Ð¡£ÍÎÉþ¤â¥Þ¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤Ö¤¸¤ã¤ÖÀö¤¨¤ë¤â¤Î¡×Í¥Àè¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¶½Ì£¤â¤¹¤Ã¤«¤êÇö¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£